Трудно заглушить: зачем россияне ставят Starlink на "Шахед" и что с этим делать ВСУ

Средство спутниковой связи поможет россиянам получать ценную информацию, включая видео, а традиционные методы РЭБ ей не мешают, говорят эксперты.

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В ночь на 25 сентября Силы обороны сбили российский ударный дрон Shahed-136, оснащенный терминалом спутниковой связи Starlink от SpaceX. Фокус разбирался, какие преимущества дает такое оборудование россиянам и чем его можно преодолеть.

Для чего "Шахедам" Starlink

Издание Defense Express обнародовало фотоснимки сбитого "Шахеда", полученные от собственных источников, предположительно, военных. На них можно заметить прямоугольную антенну Starlink и серийные номера на ней.

Российский Shahed-136, сбитый в Украине Фото: Defence Express

Как отметил в своем Telegram-канале украинский военный консультант Сергей Бескрестнов ("Флеш"), россияне уже не впервые экспериментируют со средствами связи для "Шахедов". Ранее они уже устанавливали на эти ударные дроны модемы LTE с украинскими SIM-картами (мобильная связь) и модемы Iridium (спутниковая).

"Пока причин для волнения нет, но мы кейс в работу уже взяли", — заверил эксперт.

В разговоре с Фокусом Игорь Криничко, председатель наблюдательного совета компании SkyAssist, которая производит беспилотники "Сирко", пояснил, что спутниковая связь может использоваться для передачи любой информации. Это может быть передача телеметрии (средства измерения различных показателей, таких как высота), видео и многого другого.

"То, что наши бойцы нашли такую штуку, это не радует. Современной РЭБ трудно подавить спутниковую связь Starlink. Безусловно, эти вещи усложняют работу нашим военным", — отметил Игорь Криничко.

Спутниковая антенна Starlink, которую нес Shahed-136 Фото: Defense Express

И преимущество, и недостаток одновременно

В то же время Starlink на борту "Шахедов" могут и помочь Силам обороны сбивать эти дроны. Дело в том, что спутниковые модули при передаче данных излучают специфические сигналы, которые можно заметить и даже заглушить. Поэтому украинские военные еще в 2022 году различными способами экранировали антенны Starlink, чтобы излучение было направлено только вверх, к спутникам. Например, ставили в ямы глубиной около метра или ограждали металлическими сетками.

"Но ведь излучение все равно есть, и если летит такой аппарат, то наша радиоразведка должна его видеть. На самом деле здесь вопрос скорее в перехвате таких целей. Их надо сбивать физически, а для этого нужно знать местонахождение. Вероятно, "Шахеды" со Starlink возможно вычислить как любую радиоточку с помощью триангуляции и получить координаты источника сигналов. Далее специализированная машина или специализированное устройство должно его уничтожить", — отметил Игорь Криничко.

Как бороться со Starlink на "Шахедах"

Средствами РЭБ помешать работе Starlink очень трудно, хотя практически можно подавить или подменить сигналы GPS, необходимые для его работы. Еще в начале 2023 года Сергей Бескрестнов проводил исследования в этом направлении и сделал вывод, что классических методов радиоэлектронной борьбы недостаточно, однако терминалы уязвимы для атак сверху, для этого россияне могут использовать беспилотники "Орлан" с соответствующим оборудованием на борту. Причем опасными являются не радиопомехи, а "спуфинг", то есть подмена координат GPS — в таком случае нарушается синхронизация терминала со спутником.

Игорь Криничко предположил, что подавление приемной антенны Starlink на "Шахедах" может сработать, но атаковать нужно с воздуха, и технически это сложная, хотя вполне возможная задача. Сергей Герасимюк, основатель предприятия "Антидрон Украина", производящего средства РЭБ, подтвердил такую возможность. По его словам, "Шахеды" обнаруживаются средствами радиолокации ПВО, а для подавления связи Starlink на рынке уже есть соответствующие компоненты. Впрочем, мощность таких модулей — всего 5 Вт при цене около 3000 долларов.

"Такое уже использовал враг, в частности на Харьковском направлении, когда у наших войск на линии соприкосновения исчезал сигнал Starlink. Но в этом случае применение, грубо говоря, линейное, параллельно земной поверхности. Вопрос заключается в том, удастся ли подавить аналогичный терминал Starlink при попытке создать помехи с нижней полусферы без возможности "засветить" саму активную фазированную антенную решетку (АФАР). Этот вопрос как минимум требует практических попыток, потому что 5 Вт — это довольно незначительная мощность для такой задачи со звездочкой", — прокомментировал специалист.

Если практика покажет, что такой метод работает, то нужно понимать, что точечное подавление аналогично с подавлением GNSS-сигналов навигации не имеет смысла, ведь "Шахед" за минуту уже выйдет из зоны действия помех, поскольку средства РЭБ — статичны, а дрон движется с довольно большой скоростью. То есть подобный метод требует целую сеть "глушилок", расположенных на маршруте БпЛА.

"Учитывая высокую цену и малую мощность — это нереальные бюджеты. Мы уже год как создаем национальную систему Покрова, которая в десятки раз дешевле относительно площади покрытия и стоимости. То есть теоретически это возможно, но практически и финансово выгодно? Не думаю. Могу даже предположить, что покрытие похожей площади даже кинетическими средствами поражения (ПВО, мобильные расчеты с переносными зенитными средствами типа Stinger и т.д.) может оказаться дешевле, а потому эффективнее и целесообразнее", — говорит Сергей Герасимюк.

Почему Украина так не делает?

Казалось бы, Украина имеет доступ к Starlink, поэтому уже давно должна была бы ставить эти системы связи на свои ударные и разведывательные дроны. Но не так все просто. Сами по себе современные антенны весят от 1 до 3 кг в зависимости от модели, что уже требует от беспилотника немалой взлетной массы и соответствующих размеров. Для мультикоптеров это не так страшно, известны случаи, когда украинцы применяли на передовой большие "бомберы" со Starlink на борту, а вот для самолетов это довольно большое препятствие.

Во время операций на территории России спутниковая связь от SpaceX совсем не помогает, ведь просто не работает там. Эту проблему остро ощущают в Курской области украинские военные с которыми общался Фокус. Не надо забывать также о мощных средствах РЭБ, которые действуют на земле врага, из-за них иногда невозможно применять разведывательные коптеры, такие как Mavic. Здесь становятся полезными беспилотные самолеты, например, "Сирко".

Украинские беспилотники "Сирко 2М" Фото: Skyassist

Как рассказал руководитель компании-производителя Игорь Криничко, эти небольшие аппараты приспособлены для работы без спутниковой навигации GPS и в условиях мощного подавления радиосвязи. Комплексы "Сирко" имеют собственную станцию управления, которая держит связь на расстоянии до 30 км. Управление защищено автоматической системой псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), которая сама "перепрыгивает" на свободные каналы. У Skyassist также есть собственное программное обеспечение, дающее дополнительные возможности управления под действием вражеского РЭБ.

Если же помехи оказываются настолько плотными и мощными, что прорывают эту защиту, то беспилотник летит дальше на автопилоте, руководствуясь инерционной системой навигации. Выйдя из зоны подавления, самолет восстанавливает связь с пилотами и продолжает свою боевую миссию.

Подобные технологии используют и другие беспилотные средства Сил обороны Украины, в том числе дальнобойные дроны, наносящие удары в дальнем тылу России. То есть Starlink не единственное средство связи, которое может обходить РЭБ, хотя его применение оккупантами является тревожным звоночком.

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