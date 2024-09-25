Связь на 2 000 км: РФ установила Starlink на "Шахеды" для обстрела 25 сентября (фото)

Дрон-камикадзе "Шахед" ВС РФ получил Starlink для обратной связи неограниченной дальности, пояснили аналитики. Илон Маск не комментировал ситуацию.

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Российские конструкторы пристроили на дроны-камикадзе "Шахед" терминалы Starlink компании SpaceX миллиардера из США Илона Маска. Благодаря этой модернизации беспилотник может использоваться для разведки позиций сил противовоздушной обороны. Кроме того, его смогут направить по новой траектории, чтобы отработать по цели, нужной ВС РФ. О модернизации российских дронов с использованием западных технологий сообщили аналитики портала Defense Express.

Аналитики заявили, что из собственных источников получили фотографии обломков "Шахедов", которыми россияне атаковали украинцев в ночь на 25 сентября. Среди обломков заметили остатки оборудования с логотипом Starlink. Осмотр обломков показал, что средства спутниковой связи американской компании SpaceX поместили в специальной полости в фюзеляже. Благодаря этому приспособлению ударный дрон ВС РФ получил возможность передавать сигнал на расстояние полета — то есть до 2 тыс. км, говорится в статье на DE.

На портале опубликовали две фотографии обломков российских беспилотников. На первой — обломки "Шахеда", выложенные на траве в неустановленной местности. На второй — увеличенный фрагмент, на котором четко виден логотип Starlink.

Дроны РФ и Starlink — обломки "Шахедов" после атаки 25 сентября Фото: Defense Express Дроны РФ и обломок терминала Starlink 25 сентября Фото: Defense Express

В статье объяснили, какие новые возможности получили усовершенствованные "Шахеды" ВС РФ. Во-первых, они могут снимать местность во время полета и передавать ее российским операторам. Таким образом ВС РФ будут вести разведку и могут обнаружить средства ПВО Украины, отметили аналитики. Во-вторых, связь дает возможность скорректировать траекторию уже после пуска. При этом связь имеет "неограниченную дальность", написали на DE.

"Речь идет об очень широком и мощном канале обратной связи с дроном, возможность передачи информации с него и изменение полетного задания на любом расстоянии", — подытожили аналитики.

На странице владельца Starlink и SpaceX Илона Маска в соцсети X (Twitter) пока нет комментариев относительно терминала спутниковой связи, который попал на территорию страны-агрессора и свободно работал.

Дроны РФ и Starlink

Ранее Фокус писал о платформе спутниковой связи Starlink, связанной с компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Например, ГУР Минобороны в 2023 году сообщило, что антенны связи во время одной из атак на ВС РФ в Крыму внезапно перестали работать. Зимой 2023 директор Starlink заявил об ограничении, которое могут ввести для ВСУ из-за того, что аппаратуру используют в составе оружия.

Тем временем с зимы 2024 года украинская разведка рассказала, что Starlink обнаружили у россиян прямо на линии фронта. ГУР начало охоту на устройства, а расследователи выяснили, что РФ получает аппаратуру нелегально, в том числе через Польшу. В августе этого же года российское командование хвасталось морским дроном "Мурена-300", который оборудовали средствами спутниковой связи Илона Маска.

Напоминаем, летом и осенью 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как разъезжает на автомобиле Tesla Cybertruck, за который лично поблагодарил Маска. Между тем в ночь на 25 сентября ВС РФ запустили по Украине 32 дрона-камикадзе "шахед", которые атаковали центральные и южные области.