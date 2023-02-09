Нарушали правила: SpaceX ограничила использование интернета Starlink для ВСУ, — директор

По словам Гвинн Шотвелл, украинские военные использовали Starlink "в наступательных целях". В частности, для управления беспилотниками, что нарушает контракт с правительством Украины.

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Компания Илона Маска SpaceX решила ограничить возможности использования спутникового интернета Starlink для военнослужащих ВСУ. Об этом заявила президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл, пишет Reuters.

По ее словам, украинские военные использовали Starlink для управления беспилотниками. Она отметила, что нельзя использовать систему в качестве оружия.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности", — сказала она.

Издание пишет, что Шотвелл отказался сообщить, какие меры приняла SpaceX.

Директор отметила, что использование Starlink для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с украинским правительством. По ее словам, контракт предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в Интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим от вторжения России.

"Мы знаем, что военные используют их (терминалы Starlink, ред.) для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях", — сказала Шотвелл.

На вопрос, ожидала ли SpaceX, что украинские военные будут использовать Starlink в наступательных целях, Шотвелл ответила: "Мы не думали об этом. Я не думала об этом".

Журналисты напомнили, что в конце 2022 года в Украине наблюдались проблемы с использованием Starlink. Компания SpaceX не объяснила причины.

Когда Шотвелл спросили, связаны ли эти проблемы с введением "ограничений", она сказала, что не хочет отвечать.

"Не уверена, что знаю ответ", — сказала она.

Ранее Фокус писал, что дроны помогают восстановить поврежденные энергосети в Украине. Специалисты запустили БПЛА в Чугуевском районе, чтобы быстрее отремонтировать высоковольтную линию и вернуть украинцам электроснабжение.

Еще сообщалось, что эксперт объяснил, какое еще оружие нужно ВСУ. Юрий Касьянов считает, что дроны — не идеальное оружие, как и любое другое. Он назвал пневматические минометы хорошим подспорьем.

Также напомним, что украинский дрон-камикадзе за $2000 проходит испытания. Беспилотник способен доставить 15 кг взрывчатки, преодолев расстояние до 300 км. Он напоминает иранские БПЛА Shahed, но гораздо дешевле и проще в производстве.