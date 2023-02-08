"Дроны не смогут остановить вал пехоты": эксперт объяснил, какое еще оружие нужно ВСУ

Юрий Касьянов считает, что дроны — не идеальное оружие, как и любое другое. Он назвал пневматические минометы хорошим подспорьем.

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На своей странице в Facebook служащий ВСУ Юрий Касьянов поделился размышлениями о том, какое оружие еще необходимо защитникам Украины, кроме боевых дронов и других видов орудий.

Юрий написал, что, по его мнению, кроме танков и самолетов нужны и минометы для прикрытия живой силы в ближних боях.

"Противнику терять нечего: миллион туда, миллион сюда, страна большая не заметит — бабы еще нарожают. А нам каждый боец дорог", — подчеркнул он.

Юрий предлагает волонтерам заняться пневматическими минометами, которые широко использовались в ходе Первой мировой войны.

"Просто, надежно, бесшумно. Ускорение плавное — можно использовать разные подходящие боеприпасы; 80 мм ствол при давлении 40 атмосфер забрасывает мину на 300 м. Были аппараты и более мощные — стрелявшие на 2-3 км", — пояснил он, каковы преимущества данного оружия.

Также Касьянов подчеркнул, что использование минометов обескуражит врага: "никогда не знаешь, когда и откуда прилетит", — написал Юрий.

В комментариях под данным постом пользователи соцсети поинтересовались, какова эффективность минометов по сравнению с эффективностью ударных дронов. Некоторые комментаторы склонялись ко мнению, что БПЛА камикадзе лучше минометов, однако Юрий Касьянов не полностью разделяет такую мысль.

"Если бы я был человеком не военным, и не потратил бы кусок своей жизни на дроны, оружие и войну, я бы с вами согласился. Но сегодня — нет. И вопрос не в деньгах. Не надо хвалить свое болото, как тот кулик: дроны не лучше, и не хуже минометов. И точно не дешевле по сумме факторов. Есть ситуации, когда дрон хорош, а есть — когда миномет необходим. Остановить вал пехоты дронами невозможно. Они для другого предназначены. И да — миномет работает в дождь и туман, РЭБ не зависит от рук, если только это не руки полного дилетанта", — ответил Касьянов одному из пользователей.

Со слов автора, дроны имеют ряд недостатков перед минометами, так как на них воздействуют средства радиоэлектронной борьбы, выводя их из строя, в непогоду ими трудно управлять из-за плохой видимости, то же касается и темного времени суток, если БПЛА не имеет тепловизора, также требуются опытные операторы в больших количествах, а еще возникает проблема с зарядкой аккумуляторов. На вопрос пользовательницы о том, не лучше ли сбрасывать гранаты с дронов, так как можно лучше прицелиться и сделать это практически бесшумно, Касьянов ответил: "Ночью? В дождь? В снегопад? Когда туман? Если РЭБ?.. А где столько коптеров и коптеристов взять?.. А батареи где заряжать?.. Нет идеального оружия".

Ранее мы сообщали о том, что, по мнению Касьянова, поддержка артиллерии необходима украинским бойцам, как пехоте, так и разведчикам.