"Дрони не зможуть зупинити вал піхоти": експерт пояснив, яка ще зброя потрібна ЗСУ

Юрій Касьянов вважає, що дрони — не ідеальна зброя, як будь-яка інша. Він назвав пневматичні міномети гарною підмогою.

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На своїй сторінці у Facebook службовець ЗСУ Юрій Касьянов поділився роздумами про те, яка зброя ще потрібна захисникам України, крім бойових дронів та інших видів гармат.

Юрій написав, що, на його думку, крім танків та літаків, потрібні й міномети для прикриття живої сили у ближніх боях.

"Противнику втрачати нічого: мільйон туди, мільйон сюди, країна велика, не помітить — баби ще понароджують. А нам кожен боєць дорогий", — наголосив він.

Юрій пропонує волонтерам зайнятися пневматичними мінометами, які широко використовувалися під час Першої світової війни.

"Просто, надійно, безшумно. Прискорення плавне — можна використовувати різні відповідні боєприпаси; 80 мм ствол з тиском 40 атмосфер закидає міну на 300 м. Були апарати і потужніші — стріляли на 2-3 км", — пояснив він, які переваги цього зброї.

Також Касьянов наголосив, що використання мінометів збентежить ворога: "Ніколи не знаєш, коли і звідки прилетить".

У коментарях під цим постом користувачі соцмережі поцікавилися, якою є ефективність мінометів у порівнянні з ефективністю ударних дронів. Деякі коментатори схилялися до думки, що БПЛА камікадзе краще за міномети, проте Юрій Касьянов не повністю поділяє таку думку.

"Якби я був людиною не військовою і не витратив би шматок свого життя на дрони, зброю та війну, я б з вами погодився. Але сьогодні — ні. І питання не в грошах. Не треба хвалити своє болото, як той кулик: дрони не кращі і не гірші за міномети. І точно не дешевші за сумою факторів. Є ситуації, коли дрон хороший, а є коли міномет необхідний. Зупинити вал піхоти дронами неможливо. Вони для іншого призначені. І так міномет працює в дощ туман, РЕБ не залежить від рук, якщо це не руки повного дилетанта", — відповів Касьянов одному з користувачів.

За словами автора, дрони мають низку недоліків перед мінометами, оскільки на них впливають засоби радіоелектронної боротьби, виводячи їх з ладу, в негоду ними важко керувати через погану видимість, те ж саме стосується і темного часу доби, якщо БПЛА не має тепловізора, також потрібні досвідчені оператори у великих кількостях, а ще виникає проблема із зарядкою акумуляторів. На запитання користувачі про те, чи не краще скидати гранати з дронів, бо якнайкраще прицілитися і зробити це практично безшумно, Касьянов відповів: "Вночі? У дощ? У снігопад? Коли туман? Якщо РЕБ?.. А де стільки коптерів і коптеристів взяти?.. А батареї десь заряджати?.. Немає ідеальної зброї".

Раніше ми повідомляли про те, що, на думку Касьянова, підтримка артилерії необхідна українським бійцям як піхоті, так і розвідникам.