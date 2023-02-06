Дрони без артилерії – гроші на вітер: чому коптер-камікадзе за $650 – "не злетить"

Службовець ЗСУ Юрій Касьянов просить не чекати більшого від дешевих безпілотників, на які покладають надії українці.

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Співзасновник А.Drones Юрій Касьянов опублікував у Facebook свій погляд на загальне божевілля на темі наддешевих дронів-камікадзе, які "переламають хід війни" з Росією. На думку експерта, посилена увага до таких БПЛА насправді зміщує фокус зі справжніх проблем на фронті.

Касьянов зазначає, що ролики, які поширюються мережею, наочно демонструють ефективність дронів "за 650 доларів". І це частково є правдою, але за умов наявності досвідчених пілотів і гарної погоди, а також в умовах відкритої місцевості.

"Але якщо темно, похмуро, сніг, дощ, немає прямої видимості для надійного зв'язку, пілоти недосвідчені, а супротивник застосовує засоби РЕБ для придушення сигналу управління — все, труба, війна зупиняється", пише Юрій.

Звісно, дрони-камікадзе на базі гоночного коптера посильної вартості потрібні, зазначає він. Але для знищення ворога в ближній зоні необхідні, насамперед, кулемети, автоматичні гранатомети, міномети, які корисні в будь-який час доби за будь-якої погоди, а ударні дрони — це важливе доповнення до них, а не навпаки. БПЛА — це високоточна зброя, яка застосовується з мінометом, а не замість нього.

"Ось тому доти, доки в нас не буде в достатній кількості 82 мм мінометів і мін до них, а також АГСів, масове застосування ударних перегонових дронів — це як пиво без горілки — гроші на вітер", підсумовує Касьянов.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ прив'язують РПГ до перегонових дронів, щоб бомбити росіян, що вторглися.