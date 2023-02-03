ЗСУ прив'язують РПГ до перегонових дронів, щоб бомбити росіян, що вторглися

Комерційні безпілотники успішно застосовуються як боєприпаси на передовій.

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Українські військові прив'язують реактивні гранати (РПГ) до дешевих перегонових безпілотників та використовують їх для атаки на ЗС РФ. Це ефективний метод знищення дорогої російської техніки та дієвий спосіб контролю над полем бою, що окреслив фундаментальний зсув у тому, як ведуться сучасні війни, пише колумніст Меттью Голт для видання vice.com.

Протягом останніх тижнів фотографії саморобних баражуючих боєприпасів розійшлися російськими та українськими Telegram-каналами. Кадри з атаками дронів заполонили і пабліки на Reddit, повідомляє автор, якого зацікавили ці знімки.

Так звані дрони FPV зазвичай використовують любителі для перегонів. Ідея полягає в тому, що користувач надягає спеціальні окуляри, підключені до камери дрона, керує пристроєм за допомогою контролера, отримуючи відео, яке дає змогу побачити все, що знімає камера БПЛА у польоті.

На фотографіях дронів, взятих із Telegram, автор помітив деталі, які продає українська компанія з виробництва перегонових дронів FlyMod. "На відміну від безпілотників DJI, або інших комерційних дронів, перегонові дрони FPV, як правило, збирають самі перегонники. Любителі постійно коригують вагу, пробують різні камери, щоб досягти оптимальної підйомної сили та швидкості", — пояснив автор і зазначив, що на його запит про коментарі у FlyMod не відповіли.

На думку Голта, популярності комерційним дронам додала низька вартість. У своєму матеріалі він уточнює: "Турецький бойовий дрон "Байрактар" коштує близько $5 млн, а DJI Mavic — трохи вище за $2 тис., а Skydio 2 — близько $1 тис. Виготовлений на замовлення перегоновий дрон з використанням запчастин для любителів може коштувати ще менше". Автор також зазначає, що ЗСУ використовують перегонові безпілотники дуже активно. Щоб проілюструвати це, він процитував російський телеграм-канал:

"Противник постійно вів розвідку за допомогою комерційних БПЛА — іноді над селом одночасно зависало до 6-ти "пташок". Вдень використовували звичайні квадрокоптери, а вночі — з тепловізійними камерами. У короткі терміни їм вдалося виявити вузли оборони та схеми руху особового складу. Коли розвідку було завершено, українці обстріляли кілька доріг та перехресть".

[ + – ] Експерт із дронів Сем Бендетт опублікував пост з російського каналу

Згідно з повідомленням у Telegram, ЗСУ використовували безпілотники для спостереження за російськими позиціями і потім атакували їх, коли особовий склад почав пересування.

"Півтори години за нами стежив квадрокоптер із тепловізором і били з міномета. Це відчуття не з приємних, — йдеться у повідомленні. — Я довго аналізував ситуацію і зрозумів, що основним неймовірним фактором у цій тактиці є страх. Рух — це життя. Особливо на війні. Як тільки ви втратите рух, у вас виникнуть труднощі з транспортуванням і евакуацією поранених, відразу запускається таймер зворотного відліку. Тут важливо навіть не вбити ворога, а налякати його так, щоб він боявся поворухнутися".

Раніше ми повідомляли про те, що у РФ заявили про створення безпілотника, який нібито може успішно атакувати танк типу "Леопард".