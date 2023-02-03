ВСУ привязывают РПГ к гоночным дронам, чтобы бомбить вторгшихся россиян

Коммерческие беспилотники успешно применяются в качестве боеприпасов на передовой.

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Украинские военные привязывают реактивные гранаты (РПГ) к дешевым гоночным беспилотникам и использует их для атаки на ВС РФ. Это эффективный метод уничтожения дорогостоящей российской техники и действенный способ контроля над полем боя, обозначивший фундаментальный сдвиг в том, как ведутся современные войны, пишет колумнист Мэттью Голт для издания vice.com.

В течение последних недель фотографии самодельных барражирующих боеприпасов разошлись по российским и украинским Telegram-каналам. Кадры с атакующий дронов заполонили и паблики на Reddit, сообщает автор, которого заинтересовали эти снимки.

Так называемые дроны FPV обычно используются любителями для гонок. Идея состоит в том, что пользователь надевает специальные очки, подключенные к камере дрона, управляет устройством с помощью контроллера, получая видео, которое дает возможность увидеть все, что снимает камера БПЛА в полете.

На фотографиях дронов, взятых из Telegram, автор заметил детали, которые продает украинская компания по производству гоночных дронов FlyMod. "В отличие от беспилотников DJI, или других коммерческих дронов, гоночные дроны FPV, как правило, собираются самими гонщиками. Любители постоянно корректируют вес, пробуют разные камеры, чтобы добиться оптимальной подъемной силы и скорости", — пояснил автор и отметил, что на его запрос о комментарии во FlyMod не ответили.

По мнению Голта, популярности коммерческим дронам прибавила низкая стоимость. В своем материале он уточняет: "турецкий боевой дрон "Байрактар" стоит около $5 млн, а DJI Mavic — чуть выше $2 тыс., а Skydio 2 — около $1 тыс. Изготовленный на заказ гоночный дрон с использованием запчастей для любителей может стоить еще меньше". Автор также отмечает, что ВСУ используют гоночные беспилотники весьма активно. Чтобы проиллюстировать это, он процитировал российский телеграм-канал:

"Противник постоянно вел разведку с помощью коммерческих БПЛА — иногда над селом одновременно зависало до 6-ти "птичек". Днем использовали обычные квадрокоптеры, а ночью — с тепловизионными камерами. В короткие сроки им удалось обнаружить узлы обороны и схемы движения личного состава. Когда разведка была завершена, украинцы обстреляли несколько дорог и перекрестков".

[ + – ] Эксперт по дронам Сэм Бендетт опубликовал пост из российского канала

Согласно сообщению в Telegram, ВСУ использовали беспилотники для наблюдения за российскими позициями и потом атаковали их, когда личный состав начал передвижение.

"Полтора часа за нами следил квадрокоптер с тепловизором и били из миномета. Это ощущение не из приятных", — говорится в сообщении. — "Я долго анализировал ситуацию и понял, что основным поражающим фактором в этой тактике является страх. Движение — это жизнь. Особенно на войне. Как только вы лишитесь движения, у вас возникнут трудности с транспортировкой и эвакуацией раненых, сразу запускается таймер обратного отсчета. Здесь важно даже не убить врага, а напугать его так, чтобы он боялся пошевелиться".

Ранее мы сообщали о том, что в РФ заявили о создании беспилотника, который якобы может успешно атаковать танк типа "Леопард".