В России заявили о создании БПЛА, способного уничтожать танки Leopard: что известно

Российские инженеры считают, что полезной нагрузки дрона хватит для пробития 100-миллиметровой брони, но он еще не прошел испытания.

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Конструкторское бюро "Спектр" из Новосибирска заявила о создании дрона способного уничтожать немецкие танки Leopard. Подробности исполнительный директор предприятия Андрей Братеньков рассказал российскому изданию "Комсомольская правда".

По его словам, беспилотник может нести вооружение, пробивающее броню толщиной более 100 миллиметров. Этого якобы достаточно для уничтожения тяжелой боевой техники НАТО такой, как Leopard. Стоит отметить, что толщина брони корпуса танка Leopard 1 составляет 100 мм, а у Leopard 2A5 и более поздних моделях, по оценкам солдат немецкой армии, составляет 150 мм.

Андрей Братеньков добавил, что специалисты "Спектра" улучшили и масштабировали беспилотник, способный поднимать полезную нагрузку весом до 1 кг: две гранаты либо четыре "поражающих элемента", которые планируют выбрать по итогам огневых испытаний.

Стоимость серийного образца оценивают в 2,5 млн рублей (около $33,5 тыс). Производство "Спектр" обещает запустить в Новосибирске после получения финансирования или государственного заказа.

25 января канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставки танков Leopard 2 Украине. Фокус писал, сколько западной техники могут получить ВСУ и от кого.

Уже на следующий день экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ВС РФ отправит на передовую российские роботы "Маркер", способные уничтожать танки Leopard и Abrams. Согласно его словам, дроны получат электронный каталог изображений, с которыми будут сверяться для автоматического определения целей и последующей атаки.

Появилась также информация, что правительство Германии решило передать Украине 88 старых танков Leopard 1. Машины должны отремонтировать перед поставкой, вот только боеприпасы к ним больше не производят, хотя какое-то количество есть в Бразилии.