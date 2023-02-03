Правительство ФРГ решило передать Украине 88 танков Leopard 1, но есть проблема, — СМИ

По информации журналистов, старые боевые машины перед отправкой отремонтируют на сумму 100 млн евро. Однако главная проблема танков состоит в том, что боеприпасы к ним больше не производятся.

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Правительство Германии приняло решение отправить в Украину 88 своих старых танков Leopard 1. Этот шаг может свидетельствовать о смене политики ФРГ в отношении передачи Киеву такого вида вооружения. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Берлин одобрил планы немецкого производителя оружия продать старую технику после ремонта на сумму 100 млн евро. Однако проблема состоит в том, что боеприпасы к Leopard 1 больше не производятся. Снаряды имеют другой калибр, чем у более новых танков Leopard 2, которые также ожидают в Украине.

В издании отмечают, что просьба Германии к Бразилии передать большое количество снарядов для Leopard 1 не увенчалась успехом.

Кроме того, дефицит боеприпасов может возникнуть в ходе поставок самоходных зенитных установок Gepard. Снаряды к ним производят в Швейцарии, а страна до сих пор отказывалась одобрить реэкспорт в Украину, объясняя это своим нейтралитетом. Однако, некоторые швейцарские законодатели настаивают на том, чтобы страна пересмотрела свою позицию.

Что известно о танках Leopard 1?

Leopard 1 — основной боевой танк, который был разработан и производился в Западной Германии, он был взят на вооружение в 1965 году. Считалось, что современные высокоэффективные кумулятивные боеприпасы снизят значение бронирования, поэтому основное внимание было сосредоточено на ударной силе и маневренности машины.

Напомним, 3 февраля в издании Süddeutsche Zeitung также писали, что ФРГ хочет отправить Украине не только танки Leopard 2, но и предыдущие модели Leopard 1, их количество составит 139 единиц. Также немецкие власти ведут переговоры с Катаром о покупке 15 установок Gepard для передачи ВСУ.

2 февраля СМИ сообщали, что Швейцария может помочь с военной техникой Украине. По информации журналистов, напрямую страна не сможет передавать танки из-за своего нейтралитета. Однако власти могут продавать свои Leopard 2 странам-донорам, чтобы восполнить переданные машины.

Ранее, 28 января, бразильское издание Folha de S.Paulo сообщило, что Бразилия отказалась передавать Украине боеприпасы к танкам, чтобы "не провоцировать РФ". По информации журналистов, запрос на передачу боеприпасов поступил от Германии. За одну партию оружия страна могла получить почти $5 млн.