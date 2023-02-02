Нейтральная Швейцария рассматривает возможность помощи Украине танками, – Bloomberg

Напрямую украинской армии не могут выделять танки из-за нейтралитета, от которого страна не готова отказаться. Однако они могут продавать свои Leopard 2 странам-донорам, чтобы восполнить переданные машины.

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В Швейцарии дебатируют насчет возможной передаче странам-доноров танков Leopard 2, если они передали свои машины Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Напрямую Швейцария не может передавать Украине танки из-за своего нейтралитета, поэтому в стране рассматривают вопрос передачи в третьи страны, чтобы они уже отправили свои запасы бронетехники. На хранении у Швейцарии есть почти 100 законсервированных Leopard 2 их планировали вывести из эксплуатации.

Европейские страны анонсировали передачу Украине танков Leopard 2. Чтобы восполнить переданную технику, Швейцария может продавать машины за символическую сумму Польше, Чехии и Словакии. Депутаты парламента обсуждают такой вопрос. Также 2 февраля рассмотрят вопрос поставок боеприпасов швейцарского производства в Украину.

"Мы не можем отказаться от швейцарского нейтралитета, но нам нужно поговорить о том, какие у нас есть возможности для поддержки стран, которые отстаивают те же демократические ценности, что и Швейцария", — говорит Майя Риникер из Свободной демократической партии Швейцарии.

В издании отмечают, что даже такие переговоры уже являются историческим сдвигом. Более 50 процентов населения выступают за разрешение реэкспорта оружия в Украину.

Напомним, издание WP перечислило бронетехнику, которую получит Украина от западных партнеров. В списке танки, БМП, БТРы, броневики, артиллерия и САУ.

31 января сообщалось, что Польша вдвое сократит время обучения украинских танкистов на Leopard 2 с 10 до 5 недель.