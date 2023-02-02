"Изменит баланс на поле боя": WP перечислили бронетехнику, которую получит Украина (фото)

Западные союзники Украины пересмотрели свои опасения о "эскалации конфликта" в случае передачи современных танков, БТР и БМП. Поэтому ВСУ получат вооружение для замены и усиления существующих образцов.

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Новый этап западной военной помощи может изменить баланс на поле боя в Украине. The Washington Post назвали, какое оружие получит украинская армия.

На фоне опасений о новом наступлении РФ союзники Украины пересмотрели свои опасения о том, что поставки сложного вооружения будет способствовать "эскалации". Украина завоевала доверие западных стран благодаря эффективному использованию HIMARS, Javelin и ряда другого вооружения.

Ожидается, что новые образцы вооружения от танков до систем ПВО дополнят или даже заменят во многом советское оружие в ВСУ. Поставки могут дать Киеву значительное преимущество, хоть сперва и нужно будет преодолеть логистические сложности.

США передадут Украине вооружение, которое поможет в контрнаступлении:

90 БТР Stryker

109 БМП Bradley

31 танк M1A2 Abrams

Американские танки, как отмечают в издании, считаются одними из лучших в мире. Они имеют мощную защиту и орудие. Однако они сложны в обслуживании и эксплуатации. Во многом из-за необходимости поставок реактивного топлива.

[ + – ] Передача бронетехники от США

Помимо этого Вашингтон согласился передать батарею ЗРК Patrior, что позволит перехватывать баллистические ракеты.

Германия передает БМП и танки

Германия передаст из собственных запасов танки Leopard 2A6 и БМП Marder. Также они дали добро на реэкспорт танков другими странами. Отмечается, что решение последовало после дебатов между союзниками о поставках. По данным Международного института стратегических исследований, более 2000 танков Leopard находятся на вооружении армий по всей Европе.

[ + – ] Характеристики танков Leopard 2 и БМП Marder

С 1979 года Leopard 2 неоднократно модернизировали, что позволило завоевать репутацию одного из лучших в мире. Вдобавок у него дизельный двигатель, и они не такие тяжелые как Abrams.

Польша — PT-91 Twardy и Leopard 2

Польша — это одна из тех стран, кто первыми начали призывать Германию передать танки. Они обязались передать 14 танков Leopard 2, а также 30 глубоко модернизированных Т-72 — PT-91 Twardy.

[ + – ] Характеристики Leopard 2 указаны для модификации 2A6

Отмечается, что Польша стала первой, кто передал сотни советских танков с начала полномасштабного вторжения РФ.

[ + – ] Военная помощь Франции [ + – ] Танк Challenger 2

Также Франция передает Украине ББМ AMX-10RC и броневики Bastion. Помимо них еще 2 батареи ЗРК Crotale малого радиуса действия. Великобритания — 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90.

Напомним, по данным СМИ, Дания планирует купить 20 танков устаревших танков Leopard 1.

1 февраля сообщалось, что Испания сможет передать до 6 танков Leopard 2A4 в первой партии.