Дания планирует купить для Украины 20 устаревших танков Leopard 1, – СМИ (видео)

Несмотря на слабое орудие и бронирование, танки могут поддерживать наступление ВСУ, уничтожая позиции ПТРК врага. Помимо этого Leopard 1 можно передать для усиления теробороны, считают аналитики.

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Правительство Дании планирует выкупить 20 списанных танков Leopard 1A5 для передачи их Украине. Об этом сообщает датское издание OLFI.

У немецкой компании FFG есть на складе 100 танков Leopard 1. Они появились у нее путем приобретения машин у армии Дании в 2010 году. Их планировали отремонтировать и перепродать.

Теперь Дания может выкупить 20 танков и подготовить их для передачи в Украину в течение 3 месяцев. На вооружении датской армии находились танки Leopard 1A3 с 1970-х годов. Затем их модернизировали до уровня Leopard 1A5 DK. С вооружения их полностью сняли в 2005 году, заменив на современные Leopard 2A5 DK.

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Leopard 1 был принят на вооружение в 1965 году. Его разрабатывали исходя из того, что танки не могут противостоять ПТРК с кумулятивными снарядами, поэтому конструкторы делали ставку на огневую мощь, а не на бронирование. Танк получил британскую 105-мм пушку L7 и вес всего в 40 тон, что дало ему высокий уровень маневренности. Модернизация до уровня 1А5 затронула систему управления огнем. Была установлена EMES 18. Также машина получила новые снаряды — бронебойно-подкалиберные. На танк также устанавливали навесную керамическую броню.

Аналитики считают, что танк Leopard 1 сильно устарел. Его 105-мм орудие не способно пробить бронирование российских танков, а они его пробить смогут. Однако он может быть полезными Украине в качестве машины поддержки танков для уничтожения вражеских ПТРК или для удержания второстепенных позиций. Также Leopard 1A5 могут усилить тероборону.

Напомним, Германия хочет быстро заменить танки Leopard 2, которые передадут Украине. Это будет требовать больших вложений на закупку.

25 января министр обороны Германии говорил, что первые танки Leopard от Германии прибудут в Украину через три месяца.