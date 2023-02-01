"Требуют больших денег": Германия хочет быстро заменить танки, предназначенные Украине (видео)

Глава минобороны ФРГ сказал, что танки Leopard могут сыграть важную роль в борьбе украинцев против агрессии России.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что необходимо быстро заменить танки Leopard 2, которые Бундестаг отправит Украине. Об этом пишет издание Welt.

Сообщается, что Писториус лично приехал на военную базу в Аугустдорфе, чтобы проверить танки, которые будут отправлены Украине.

"Украине нужна всяческая поддержка, и танки Leopard, будь то 2А6 или 2А4, могут сыграть важную роль в борьбе против агрессии России", — сказа министр.

По словам политика, военнослужащие Бундесвера должны понять необходимость передачи танков Украине. Замена будет произведена как можно быстрее.

"Откуда поступят деньги? Позвольте мне просто сказать это так: честно говоря, мне безразлично", — сказал Писториус.

Издание пишет, что 1 февраля Писториус прибыл в казармы фельдмаршала Роммеля в Аугустдорфе, где дислоцируется 203-й танковый батальон. С августа 2022 года 203-й танковый батальон численностью около 550 человек также является ядром многонациональной боевой группы НАТО в Литве.

Сообщается, что министр лично решил прокатиться на одном из танков. Он отметил, что поездка была "впечатляющей".

Министр обороны Германии также разъяснил свою позицию в отношении призыва на военную службу немцев. Он заявил, что приостановление призыва было ошибкой, однако ее не так просто исправить.

"У нас есть другие задачи, которые требуют больших денег, энергии и времени. И они на переднем плане", — сказал он.

[ + – ] Писториус проинспектировал танки для Украины

Напомним, что Писториус говорил, что первые танки Leopard от Германии прибудут в Украину через три месяца. Он заявил, что Бундесвер предоставит Киеву новые танки, чтобы сформировать с партнерами первый батальон. На втором этапе следует создать еще один батальон из старой техники, но это займет немного больше времени.

Ранее Фокус писал, что Германия определилась, из какого батальона передаст 14 "Леопардов" Украине. Украинские войска получат немецкую технику из 203-го танкового батальона. Всего в их распоряжении есть 44 танка Leopard 2, однако сколько из них нуждаются в ремонте неизвестно.