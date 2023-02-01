"Вимагають великих грошей": Німеччина хоче швидко замінити танки, призначені Україні (відео)

Глава міноборони ФРН сказав, що танки Leopard можуть відіграти важливу роль у боротьбі українців проти агресії Росії.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що потрібно швидко замінити танки Leopard 2, які Бундестаг відправить Україні. Про це пише видання Welt.

Повідомляється, що Пісторіус особисто приїхав на військову базу в Августдорфі, щоб перевірити танки, які будуть відправлені Україні.

"Україні потрібна всіляка підтримка, і танки Leopard, чи то 2А6 або 2А4, можуть відіграти важливу роль у боротьбі проти агресії Росії", — сказав міністр.

За словами політика, військовослужбовці Бундесверу мають зрозуміти необхідність передавання танків Україні. Заміна буде здійснена якнайшвидше.

"Звідки надійдуть гроші? Дозвольте мені просто сказати це так: чесно кажучи, мені байдуже", — сказав Пісторіус.

Видання пише, що 1 лютого Пісторіус прибув до казарм фельдмаршала Роммеля в Августдорфі, де дислокується 203-й танковий батальйон. Із серпня 2022 року 203-й танковий батальйон чисельністю майже 550 осіб також є ядром багатонаціональної бойової групи НАТО в Литві.

Повідомляється, що міністр особисто вирішив покататися на одному з танків. Він зазначив, що поїздка була "разючою".

Міністр оборони Німеччини також роз'яснив свою позицію щодо призову на військову службу німців. Він заявив, що призупинення призову було помилкою, проте її не так просто виправити.

"У нас є інші завдання, які потребують великих грошей, енергії та часу. І вони на передньому плані", — сказав він.

[ + – ] Пісторіус проінспектував танки для України

Нагадаємо, що Пісторіус говорив, що перші танки Leopard від Німеччини прибудуть в Україну за три місяці. Він заявив, що Бундесвер надасть Києву нові танки, щоб сформувати з партнерами перший батальйон. На другому етапі варто створити ще один батальйон зі старої техніки, але це займе трохи більше часу.

Раніше Фокус писав, що Німеччина визначилася, з якого батальйону передасть 14 "Леопардів" Україні. Українські війська отримають німецьку техніку з 203-го танкового батальйону. Загалом у їхньому розпорядженні є 44 танки Leopard 2, проте скільки з них потребують ремонту невідомо.