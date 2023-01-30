Німеччина визначилася, з якого батальйону передасть 14 "Леопардів" Україні — ЗМІ

Українські війська отримають німецьку техніку із 203-го танкового батальйону. Загалом у їхньому розпорядженні є 44 танки Leopard 2, проте скільки з них потребують ремонту невідомо.

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Німеччина відправить Україні 14 танків Leopard 2 з військової частини в Августдорфі на північному заході ФРН — машини належать 203 танковому батальйону 21 танкової бригади. Про це у понеділок, 30 січня, повідомляє видання Westfalen Blatt.

За даними журналістів, загальна чисельність танків Leopard 2 у батальйоні становить 44 одиниці. Скільки з них потребують ремонту на даний момент невідомо.

Очікується, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у середу, 1 лютого, відвідає військову частину в Августдорфі, звідки танки будуть відправлені Україні.

У публікації йдеться, що 203-й танковий батальйон все ще знаходиться в Литві — як головний підрозділ місії НАТО "Розширена передова присутність", яка призначена для захисту східного флангу території НАТО від РФ. У цій місії також беруть участь військовослужбовці з Нідерландів, Бельгії та Норвегії. Танкісти Аугустдорфа перебувають у Прибалтиці із серпня 2022 року, і тепер їх чекають назад зі своїми танками.

Німеччина планує відправити техніку до України наприкінці березня чи на початку квітня, додали журналісти. При цьому досі невідомо, чи замінять танки, які виведуть із 203-го танкового батальйону.

"Солдати сподіваються, що міністру оборони буде що сказати під час візиту в середу. Борис Пісторіус хоче дізнатися про можливості танка Leopard 2 та поговорити із солдатами", — йдеться у матеріалі.

Цього місяця Фокус підрахував, скільки танків Leopard 2 отримає Україна від західних партнерів у найближчому майбутньому.

Раніше експерт із танків з оборонної розвідувальної фірми Janes Сонні Баттерворт розповів, з якими проблемами можуть зіткнутися українські військові під час використання західних танків Leopard 2, Challenger 2 та M1 Abrams.