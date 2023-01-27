Танки для України: ЗСУ зіткнуться з труднощами, використовуючи Leopard, Challenger та Abrams, — ЗМІ

За словами експертів, танки Leopard 2, які відправлятимуть різні країни Європи, мають свої невеликі відмінності, і їх не можна не враховувати.

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Україна отримає німецькі танки Leopard 2, британські Challenger 2 та американські M1A2 Abrams. Таке різнорідне озброєння може створити логістичні труднощі для ЗСУ. Про це заявив експерт із танків з оборонної розвідувальної фірми Janes Сонні Баттерворт, пише The Washington Post.

За словами експерта, британські Challenger 2 використовують боєприпаси, відмінні від стандарту НАТО. Більше того, танки Leopard 2, які відправлятимуть різні країни Європи, мають свої невеликі відмінності, і їх не можна не враховувати. Наприклад, іспанський Leopard A4 може мати іншу систему керування вогнем чи радіосистему, ніж фінська модель.

"Українці експлуатуватимуть кілька різних типів обладнання, і їм доведеться зіткнутися з необхідністю підтримувати їх потрібними запчастинами", — сказав Баттерворт.

За його словами, зараз Україна покладається на радянські бойові танки Т-72. У довгостроковій перспективі використання кількох типів танків може створити великі логістичні проблеми.

Також старший науковий співробітник лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді заявив, що жодна зброя не може повністю змінити "правила гри" на полі бою. За його совами, вплив західних танків буде обмеженим.

Експерт упевнений, що більшою мірою все залежатиме від ступеня підготовки українських військових та інтеграції західного озброєння до підрозділів ЗСУ на передовій.

Анонімний чиновник США сказав журналістам, що хоча українські сили продемонстрували значну здатність обслуговувати та підтримувати американську техніку на полі бою, експлуатація танків M1A2 Abrams потребує серйозної підготовки, зокрема навчання, яке проходитиме за межами України.

"Ми впевнені, що зможемо забезпечити адекватну підтримку та технічне обслуговування за кілька місяців", — сказав він.

Раніше журналісти Politico вже писали, що ЗСУ отримають танки Abrams нової версії, але без секретної броні зі збідненим ураном. Abrams не можуть експортуватися із засекреченим бронекомплектом. В оновлених M1A2 реалізована система інформування, яка дозволяє відстежувати розташування дружньої техніки, знаходити позиції противника та приймати запити артилерії.

Також Фокус писав, що посол РФ у США пообіцяв знищити американські танки Abrams в Україні. Російський дипломат Анатолій Антонов заявив, що бронетехніку такого типу не можна назвати "оборонним озброєнням". Посол стверджує, що Вашингтон цілеспрямовано намагається завдати РФ стратегічної поразки.