Танки для Украины: ВСУ столкнутся с трудностями, используя Leopard, Challenger и Abrams, — СМИ

По словам экспертов, у танков Leopard 2, которые будут отправлять разные страны Европы, есть свои небольшие различия, и их нельзя не учитывать.

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Украина получит немецкие танки Leopard 2, британские Challenger 2 и американские M1A2 Abrams. Такое разнородное вооружение может создать логистические трудности для ВСУ. Об этом заявил эксперт по танкам из оборонной разведывательной фирмы Janes Сонни Баттерворт, пишет The Washington Post.

По словам эксперта, британские Challenger 2 используют боеприпасы, отличные от стандарта НАТО. Более того, у танков Leopard 2, которые будут отправлять разные страны Европы, есть свои небольшие различия, и их нельзя не учитывать. К примеру, испанский Leopard A4 может иметь другую систему управления огнем или радиосистему, чем финская модель.

"Украинцы будут эксплуатировать несколько различных типов оборудования, и им придется столкнуться с необходимостью поддерживать их нужными запчастями", — сказал Баттерворт.

По его словам, сейчас Украина полагается на советские боевые танки Т-72. В долгосрочной перспективе использование нескольких типов танков может создать большие логистические проблемы.

Также старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявил, что ни одно вооружение не может полностью изменить "правила игры" на поле боя. По его совам, влияние западных танков будет ограниченным.

Эксперт уверен, что в большей степени все будет зависеть от степени подготовки украинских военных и интеграции западного вооружения в подразделения ВСУ на передовой.

Анонимный чиновник США сказал журналистам, что, хотя украинские силы продемонстрировали значительную способность обслуживать и поддерживать американскую технику на поле боя, эксплуатация танков M1A2 Abrams требует серьезной подготовки, в том числе обучения, которое будет проходить за пределами Украины.

"Мы уверены, что сможем обеспечить адекватную поддержку и техническое обслуживание через несколько месяцев", — сказал он.

Ранее журналисты Politico уже писали, что ВСУ получат танки Abrams новой версии, но без секретной брони с обедненным ураном. Abrams не могут экспортироваться с засекреченным бронекомплектом. В обновленных M1A2 реализована система информирования, которая позволяет отслеживать местоположение дружественной техники, находить позиции противника и принимать запросы артиллерии.

Также Фокус писал, что посол РФ в США пообещал уничтожить американские танки Abrams в Украине. Российский дипломат Анатолий Антонов заявил, что бронетехнику такого типа нельзя назвать "оборонительным вооружением". Посол утверждает, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести РФ стратегическое поражение.