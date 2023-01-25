"Вопиющая провокация": посол РФ в США пообещал уничтожить американские танки Abrams в Украине

Российский дипломат Анатолий Антонов заявил, что бронетехнику такого типа нельзя назвать "оборонительным вооружением". Посол утверждает, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести РФ стратегическое поражение.

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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что все поставленные Украине американские боевые танки M1 Abrams будут уничтожены российскими силами. Его слова цитирует пресс-служба дипломатической миссии РФ в США.

Антонов уверен в том, что Вашингтон действительно готовится передать Киеву бронетехнику.

"По ходу украинского кризиса [военной агрессии РФ против Украины] администрация не раз использовала прием с публикацией сведений в СМИ накануне значимых поставок вооружений и техники киевскому режиму", — прокомментировал он.

Антонов назвал такое решение "вопиющей провокацией". По его словам, власти США "повышают планку военного содействия" Киеву.

"Очевидно, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести нам стратегическое поражение", — добавил он.

Как говорит российский дипломат, такую бронетехнику уже нельзя считать "оборонительным вооружением". Он подчеркивает, что Белый дом дает разрешение Киеву на использование американской военной помощи для проведения операции по деоккупации Крыма.

Посол утверждает, что если поставка действительно состоится, то российская армия сможет уничтожить американскую военную технику в Украине.

"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", — высказался Антонов.

Тяжелый танк M1 Abrams серийно выпускается с 1980 года и стоит на вооружении в США, Египте, Австралии, Марокко и странах Ближнего Востока.

Напомним, 24 января издание Sky News Arabia со ссылкой на собственный источник сообщило, что президент США Джо Байден готов передать Украине танки Abrams.

Журналисты Reuters сообщали, что Вашингтон намерен отправить Киеву около 30 танков Abrams. Решение США может быть частью соглашения с Германией.