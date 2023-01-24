Байден заявил о готовности передать Украине танки Abrams, — СМИ

По словам чиновника, приближенного к Пентагону, ВСУ для отражения весеннего наступления ВС РФ нужно как минимум 500 танков.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы повлиять на Германию. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Медиа получило эту информацию от приближенного к Пентагону респондента, который поговорил с журналистами на правах анонимности.

По словам чиновника, Джо Байден готов отправить около 10 танков "Абрамс" украинским военным, чтобы "разорвать узел Леопард" и мотивировать Германию сделать идентичный жест и передать украинским военным танки Leopard 2.

"Он, (президент США, — ред.) готов передать Украине танки в знак того, что положительно отреагировал на предыдущие просьбы, сделанные двумя высокопоставленными чиновниками в Пентагоне", — сказал анонимный собеседник медиа.

Однако по словам чиновника, ВСУ необходимо минимум 500 танков, чтоб отразить весеннее контрнаступление ВС РФ, которое уже готовит лидер России Владимир Путин.

Приближенный к Пентагону чиновник также уточнил ситуацию с передачей ВСУ танков Leopard 2. По его мнению, несмотря на все заявления, Германия может пойти на ввод санкций по отношению к любой стране, которая передаст эти танки Украине без собственно разрешения Германии.

Передачу значительного числа танков Abrams Украине подтвердили и источники The Wall Street Journal. По информации СМИ, военную технику должны отправить ВСУ уже на этой неделе.

Напомним, 24 января стало известно, что Украина ожидает получить около 100 танков Leopard 2 из 12 стран. По словам украинского чиновника, помогла пробить стену в поставках западных танков Великобритания, которая анонсировала передачу 14 Challenger 2.

Фокус также писал, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ПАСЕ прокомментировала передачу Leopard 2 Украине. Глава МИД Германии подчеркнула, что любое решение о поставках тяжелой техники Вооруженным силам Украины должно быть принято правительством коалиционно.