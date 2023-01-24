Украина ожидает получить около 100 танков Leopard 2 из 12 стран, – ABC News

По словам украинского чиновника, помогла пробить стену в поставках западных танков Великобритания, которая анонсировала передачу 14 Challenger 2.

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12 стран согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии не заблокирует реэкспорт. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

В ходе заседания "Рамштайн-8" министры обороны достигли соглашения, что Украине передадут 100 танков, утверждает источник. Среди них публично о своих планах передать Leopard 2 заявила Польша и Финляндия. Чиновник заявил, что кроме этих двух стран согласились передать танки Дания, Испания и Нидерланды. Для передачи нужно разрешение Германии, которая является страной-производителем.

По словам собеседника, украинской армии нужны западные танки, так как советские запасы "истощаются". Вдобавок Украина не может производить новые боеприпасы для советских машин, поэтому власти ищут альтернативные пути. В этом помогла Великобритания.

"Это стало реальным после решения Великобритании. Министр обороны Бен Уоллес прорвал эту стену", — заявил чиновник.

Также он добавил, что давить на нового министра обороны Германии Бориса Писториуса не стоит. Украина понимает необходимость дальнейшего обсуждения вопроса поставок Leopard 2 с Германией.

Напомним, в немецком концерне Rheinmetall сообщили, что они могут отправить 139 танков Leopard 1 и 2. Они находятся в собственности компании, а не стоят на вооружении Бундесвера, поэтому для их подготовки к отправке нужно время.

23 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что они направят Германии запрос на танки Leopard 2 для ВСУ.