Придется подождать: немецкий концерн Rheinmetall может отправить Украине 139 танков Leopard, — СМИ

Представитель концерна заявил, что Rheinmetall имеет 22 танка Leopard 2A4, которые можно подготовить к отправке в Украину до конца года. 22 таких же танка можно подготовить к отправлению уже к апрелю.

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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall мог бы поставить 139 танков Leopard 1 и 2 типов Украине. Об этом сообщил представитель группы производителя вооружений журналистам RND.

По словам источника, у Rheinmetall сейчас имеется 22 танка Leopard 2A4, которые можно подготовить к отправке в Украину. Правда, сложность состоит в том, что ремонт продлится до конца 2023-го года, а может даже до начала 2024-го года.

"Есть еще 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года. Мы могли бы сделать доступными еще 88 танков Leopard 1", — отметил представитель.

В материале сказано, что ситуация с заказами немецким правительством танков очень нестабильна из-за меняющихся приоритетов. Поэтому трудно назвать, когда именно Германия может поставить Украине свои танки.

Журналисты пишут, что страны, которые владеют танками Leopard и хотят их передать Украине, должны подать заявку в Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии. Решение принимает Федеральный совет безопасности, в который заседают несколько федеральных министров.

Ранее Фокус писал, что Польша отправит Германии запрос на танки Leopard для ВСУ. Премьер-министр Матеуш Моравецкий допустил создание малой коалиции стран ЕC для передачи танков в случае отказа немцев. Польша имеет более 350 танков Leopard в действии и около 200 — на хранении.

Еще напомним, что эксперт рассказал, почему Шольц долго отказывался давать Украине оружие. По словам аналитика, канцлер Шольц самоуверенный политик и мало склонен подчиняться публичным призывам к действию.