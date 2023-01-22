"Политическая культура": эксперт рассказал, почему Шольц долго отказывался давать Украине оружие

По словам аналитика, канцлер Шольц самоуверенный политик и мало склонен подчиняться публичным призывам к действию.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заработал репутацию политика, который долго не решается делать новый шаг, если дело касается поставок оружия Украине. Это связано с политической культурой ФРГ, о чем заявил старший аналитик немецкой Marshall Томас Кляйне-Брокхофф, пишет Associated Press.

По его словам, Шольц непоколебимо самоуверенный политик. Он не привык подчиняться публичным призывам к действию, а чаще придерживается своего подхода.

Кляйне-Брокхофф заявил, что Шольц с самого начала решил, что не хочет лидировать в военной помощи Украине. С другой стороны, он хочет, чтобы Германия была хорошим членом НАТО. Но осторожный подход "сводит союзников с ума" и вызывает вопросы о том, могут ли они рассчитывать на немцев.

Эксперт заявил, что осторожность Германии в плане поставок оружия связано с политической культурой страны. По его мнению, ни один канцлер Германии не хочет быть замеченным в продвижении военной повестки дня. Так, немецкие политики хотят испробовать все остальные варианты, прежде чем прибегнуть к военному решению.

Аналитик заявил, что для немцев поведение Шольца вполне приемлемо. По мнению многих избирателей, канцлер должен быть осторожными, сопротивляться призывам партнеров и пробовать другие варианты.

Кляйне-Брокхофф отметил, что такая политическая культура завязана на чувстве памяти о том, что Германия была страной, которая развязала Вторую мировую войну.

Ранее Фокус писал, что Шольц раскритиковал спешку союзников с поставками танков Leopard 2 Украине. По информации журналистов Spiegel, 13 января на заседании немецких социал-демократов Шольц продолжил приводить доводы в пользу своей позиции по танкам Leopard 2 для Украины. Он назвал "суматошными" действия союзников, которые уже согласились на передачу танков Украине.

Также сообщалось, что Зеленский ответил Шольцу на позицию Германии по танкам. По мнению президента Украины, Берлину не следует смотреть на другие страны в плане поставок оружия для ВСУ. Дискуссии внутри Запада — это ежедневные смерти украинцев, заявил глава государства.