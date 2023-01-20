"Леопарды" не поедут в Россию: Зеленский ответил Шольцу на позицию Германии по танкам (видео)

По мнению президента Украины, Берлину не следует смотреть на другие страны в плане поставок оружия для ВСУ. Дискуссии внутри Запада — это ежедневные смерти украинцев, заявил глава государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию поставить танки Leopard накануне встречи в формате "Рамштайн" и раскритиковал немецкое правительство за нерешительность. Об этом глава государства сказал в интервью немецкому телеканалу ARD 19 января.

Берлин, по мнению Зеленского, должен смотреть не на другие страны в плане поставок вооружений, а на собственные возможности.

"Не время торговаться, время выживать. Танки Leopard не будут ездить по России, мы обороняемся. Если у вас есть танки, дайте их нам", — заявил Зеленский.

[ + – ] Зеленский благодарил Олафа Шольца за уже предоставленную военную помощь

По его словам, Западу нужно провести еще полгода дискуссий, а в Украине каждый день умирают люди. Одновременно Зеленский поблагодарил немецкого канцлера Олафа Шольца за уже предоставленную военную помощь.

"Хочу чтобы все услышали — мы благодарны Германии. Шольц предоставил украинской армии "очень хороший пакет поддержки", — заметил президент.

Зеленский в эфире заявил о необходимости усиления поддержки Запада для укрепления противовоздушной обороны Украины.

"Хотелось бы, чтобы Россия не контролировала наше воздушное пространство", — добавил он.

Президент Украины исключил возможность переговоров с РФ на данном этапе. Российские военные должны полностью покинуть территорию Украины, чтобы можно было говорить о дипломатии, подчеркнул Зеленский.

Москва должна возместить нанесенный Украине ущерб, чтобы была справедливость, заключил украинский президент.

Напомним, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес 20 января заявил о наличии запроса на поставку танков Leopard 2 для ВСУ от неназванной страны. Журналисты предположили, что это может быть Польша.

По данным канала СNN, президент США Джо Байден и Шольц не могут прийти к консенсусу по поводу передачи Украине танков.

Германия не позволила отправлять танки Leopard в Украину другим странам по схеме реэкспорта. Премьер Польши Матеуш Моравецкий 18 января заявил о желании передать Украине до 100 танков Leopard 2.