Красная линия Шольца: США и Германия не могут договориться о передаче Украине танков, – CNN

По словам западных чиновников, поставки Украине тяжелого вооружения являются для немецкого канцлера "моральным вопросом".

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Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена застряла в противостоянии с Германией по поводу того, предоставлять ли Украине танки. Об этом сообщает издание CNN.

В публикации идет речь о том, что ФРГ отказались отправлять свои танки Leopard в Украину, а также не предоставили разрешение другим странам на снабжение ВСУ танками немецкого производства. В Германии заявили, что готовы пойти на этот шаг в случае, если США предоставят Киеву свои танки M1 Abrams.

Журналисты CNN отмечают, что между США и станами НАТО также идет дискуссия об отправке в Украину более современного вооружения, в частности дальнобойных ракет с радиусом действия до 200 миль.

В то время как Великобритания, Польша, Финляндия и страны Балтии выступают за усиление военной помощи ВСУ, для канцлера Германии Олафа Шольца вопрос о передаче Украине танков является "красной линией".

"Немецкие танки снова воюют с Россией. Моральный вопрос. Понятный с исторической точки зрения. Хотелось бы, чтобы немцы в наши дни больше симпатизировали Польше. Не говоря уже об Украине. Разве немецкие танки не убивали украинцев 80 лет назад? Теперь они могут защитить их от варварской агрессии России", — сказал CNN один из европейских чиновников.

В Пентагоне заявили, что настроены "очень оптимистично" касательно вопроса о танках. При этом некоторые высокопоставленные американские чиновники "выразили разочарование" заявлениями немецкой стороны по этому поводу.

Напомним, что 19 января в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов, включающем новые боевые машины Stryker и новые бронированные боевые машины Bradley.

Еще Фокус писал о том, что 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии пройдет заседание Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что саммит должен принести "хорошие новости".