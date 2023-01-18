Шольц готов предоставить Украине танки Leopard 2: СМИ назвали условие

По информации немецких журналистов, Германия поставит Украине основные боевые танки, если США передаст Киеву свои.

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Канцлер Германии Олаф Шольц готов предоставить Украине танки Leopard 2, но при условии, что США, в свою очередь, поствят Киеву свои основные боевые танки M1 Abrams. Об этом 18 января сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По информации журналистов, во вторник, 17 января, состоялся телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. Канцлер дал понять американсому лидеру, что Германия не будет действовать в одиночку.

По всей видимости, как пишет издание, США требуют от Канцелярии не только разрешить другим странам поставлять танки Leopard 2, но и делать это самой.

Отметим, что без разрешения Берлина другие старны не могут отправить Украине нужные ей основные боевые танки Leopard 2.

Напомним, что в пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии состоится встреча представителей Минобороны Украины с западными союзниками, где обсудят предоставление Киеву необходимого вооружения.

Передаст ли США Украине танки?

18 января журналисты CNN сообщили о том, что США, по всей видимости, не готовы передать Украине танки M1 Abrams. По мнению западных экспертов, слишком большая вариация танков может ослабить ВСУ, так как нужны разные подходы к логистике и эксплуатации.

"Это очень, очень отличная система от того поколения танков, которое они используют в настоящее время. Поэтому нам придется пройти значительную программу обучения с их армией. Нельзя просто сказать: "Эй, мы выставляем вам Абрамс сегодня, а завтра вы сражаетесь с ним". Это даже не из области возможного", — сказал генерал-майор армии в отставке Патрик Донахью, бывший командир Центра передового опыта сухопутных войск в Форт-Беннинге, штат Джорджия.

Напомним, депутаты Европарламента в ежегодном отчете за 2022 год "О реализации Совместной политики безопасности и обороны ЕС" официально обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом направить Украине танки Leopard 2, а также системы ПВО.

18 января на форуме в Давосе польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что всего Польша хотела бы передать Украине до 100 танков. Для этого ведутся переговоры с союзниками, включая канцлера Германии Олафа Шольца.

Днем ранее, 17 января, глав МИД Украині Дмитрий Кулеба сообщил, что ряд европейских государств выступили с идеей создания танковой коалиции для Украины.