"Без промедлений": евродепутаты потребовали от Шольца передать танки Leopard 2 Украине

По мнению представителей Европарламента, итог войны в Украине многом будут определять будущие геополитические решения представителей других авторитарных режимов.

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Депутаты Европарламента в ежегодном отчете за 2022 год "О реализации Совместной политики безопасности и обороны ЕС" официально обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом направить Украине танки Leopard 2, а также системы ПВО. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Обращение было опубликовано на сайте пресс-службы Европарламента в среду, 18 января.

"Депутаты Европарламента призывают канцлера Германии Шольца без промедления поставить основные боевые танки Leopard 2 в Украину", — говорится в сообщении, в котором также идет речь о необходимости развертывания современных вооружений и противовоздушной обороны следующего поколения.

Представители Европарламента отметили, что руководители других автократических режимов следят за тем, чем завершится война в Украине. Итог войны во многом будет определять их будущие геополитические решения.

Поставки танков "Леопард 2" в Украину из пяти европейских стран зависят от решения официального Берлина. Официально известно о планах Польши и Финляндии, но ряд других стран ждут действий от официального Берлина.

Напомним, что, по оценкам британского эксперта Майкла Кларка, у союзников, возможно, остается последний шанс своевременно вооружить Украину необходимой техникой. Британия уже подтвердила передачу Украине танков Challenger 2, которые, по оценкам, "бесконечно превосходят" танки Т-72, Т-80, Т-90, которыми воюют российские войска в Украине. В частности, Challenger 2 способен выдержать прямое попадание.

Ранее Фокус сообщал, что Британия предлагает США и Канаде новую стратегию по Украине. Британские дипломаты призывают передать Украине инструменты, необходимые для победы в войне, а не только сдерживания линии фронта.