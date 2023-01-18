"Без зволікань": євродепутати вимагали від Шольца передати танки Leopard 2 Україні

На думку представників Європарламенту, результат війни в Україні багато в чому визначатимуть майбутні геополітичні рішення представників інших авторитарних режимів.

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Депутати Європарламенту в щорічному звіті за 2022 рік "Про реалізацію Спільної політики безпеки й оборони ЄС" офіційно звернулися до канцлера ФРН Олафа Шольца із закликом направити Україні танки Leopard 2, а також системи ППО. Про це повідомляє пресслужба організації.

Звернення було опубліковано на сайті пресслужби Європарламенту в середу, 18 січня.

"Депутати Європарламенту закликають канцлера Німеччини Шольца негайно надати основні бойові танки Leopard 2 в Україну", — йдеться в повідомленні, в якому також ідеться про необхідність розгортання сучасних озброєнь і протиповітряної оборони наступного покоління.

Представники Європарламенту наголосили, що керівники інших автократичних режимів стежать за тим, чим завершиться війна в Україні. Підсумок війни багато в чому визначатиме їхні майбутні геополітичні рішення.

Постачання танків "Леопард 2" в Україну з п'яти європейських країн залежать від рішення офіційного Берліна. Офіційно відомо про плани Польщі та Фінляндії, але низка інших країн чекають дій від офіційного Берліна.

Нагадаємо, що, за оцінками британського експерта Майкла Кларка, союзники, можливо, мають останній шанс своєчасно озброїти Україну необхідною технікою. Британія вже підтвердила передачу Україні танків Challenger 2, які, за оцінками, "нескінченно перевершують" танки Т-72, Т-80, Т-90, якими воюють російські війська в Україні. Зокрема, Challenger 2 здатний витримати пряме влучення.

Раніше Фокус повідомляв, що Британія пропонує США та Канаді нову стратегію щодо України. Британські дипломати закликають передати Україні інструменти, які необхідні для перемоги у війні, а не лише стримування лінії фронту.