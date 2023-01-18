Польша планирует передать Украине до 100 танков вместе с союзниками

Ведутся переговоры с Германией и другими партнерами, чтобы вместе передать украинской армии Leopard 2.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что они рассчитывают на передачу до сотни современных танков Украине в кооперации с союзниками. Об этом он сказал в интервью для Bloomberg TV.

На форуме в Давосе польский премьер заявил, что всего они бы хотели передать Украине до 100 танков. Для этого ведутся переговоры с союзниками, включая канцлера Германии Олафа Шольца. Моравецкий утверждает, что он пытается убедить немецкого лидера сделать больше для поставок тяжелого оружия Украине.

17 января Олаф Шольц впервые заявил о том, что он ведет переговоры с другими странами о возможных поставках танков Leopard 2. Однако какое-либо решение он будет принимать только в контакте с другими странами.

"Несколько недель назад я разговаривал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и постарался убедить его сделать больше. Мы выделим наши 14 танков Leopard, и теперь мы ждем Leopard от Дании, Финляндии и Германии и других стран ЕС", — сообщил Моравецкий.

В издании отмечают, что танки немецкого производства есть на вооружении 12 европейских стран. Для отправки их в Украину или любой другой стране нужно разрешение на реэкспорт из Германии. На данный момент публично о планах передать танки заявила Польша и Финляндия. Испания сообщила, что они передать танки не смогут. В Канаде заявили, что они не исключают поставок бронетехники Украине. Также 14 танков передадут британцы, однако они передадут Challenger 2.

Напомним, 17 января в ОП заявили, что Запад выступил за создание танковой коалиции для Украины. Для контрнаступления нужны Leopard 2, M1 Abrams, Challenger 2.

Также СМИ сообщали, что первым решением нового главы Минобороны Германии отправит танки Leopard 2 Украине. В преддверии саммита на авиабазе Рамштайн пройдет встреча Писториуса с главой Минобороны США Ллойдом Остином