Великобритания подтвердила поставку в Украину 14 танков танков Challenger 2 и 30 САУ AS90

По данным пресс-службы Минобороны Великобритании, танки, САУ AS90s и боеприпасы будут поставлены со складов армии, а значительную часть другого оборудования закупят или же поставят из других стран.

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В понедельник, 16 января министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин подтвердил, что Великобритания направит Украине 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90, сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

По словам главы британского оборонного ведомства, Великобритания станет первой страной, которая передаст Украине основные боевые танки западных стран.

Бен Уоллес заявил, что России "явно не удалась попытка сломить волю украинского народа", вместо этого она потеряла "значительное количество генералов и командиров".

По его словам, выделенный пакет помощи от Великобритании вместе с дополнительной военной поддержкой международного сообщества позволят Украине выгнать российские войска с украинской земли.

"Президент Путин не в силах победить, но вместе с тем он убежден, что может продолжать жестокое насилие и множить страдания людей до тех пор, пока его войска не будут отброшены с защитных позиций и изгнаны из страны", — заявил Уоллес.

Какую технику передаст Великобритания:

14 танков Challenger 2 и бронированные транспортные средства для эвакуации;

батарея из восьми САУ AS90, приведенных в полную боеготовность и еще две батареи разной степени готовности;

сотни бронированной техники, в том числе БТР FV430 Bulldog;

техника, направленная на поддержку маневров, в том числе для прорыва по минным полям и наведения мостов, стоимостью 28 млн фунтов стерлингов (34 млн долларов);

десятков БПЛА на 20 млн фунтов стерлингов (24 млн долларов) для поддержки украинской артиллерии.

100 тысяч артиллерийских боеприпасов, в довесок к уже поставленным 100 тысячам.

сотни ракет, включая GMLRS, ракеты Starstreak и ракеты ПВО средней дальности.

запчасти для ремонта сотен украинских танков и БМП.

Танки, САУ AS90s и боеприпасы поставят со складов британских войск, а значительную часть другого оборудования закупят или же передадут из других стран.

Напомним, что в 90-х Украина передала РФ ракеты Х-22 в счет задолженности газ. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, в период 1999—2001 гг. Киев также рассчиталась с Москвой восемью стратегическими бомбардировщиками Ту.

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