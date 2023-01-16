Ракетный удар по Днепру: Украина в 90-х передавала РФ Х-22 для уплаты долга за газ, — ВСУ (видео)

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, в период 1999—2001 гг. Украина также рассчиталась за российский газ восемью стратегическими бомбардировщиками Ту.

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Украина возвращала России долги за газ в том числе и ракетами Х-22, одна из которых разрушила дом в Днепре 14 января. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат на YouTube-канале Медиацентр Украина.

Представитель ВСУ оценил имеющийся запас ракет у России.

"Речь идет о сотнях ракет. Ракеты Х-22 также были и у нас на вооружении. Мы отдавали россиянам долги за газ: самолеты Ту-22 М-3, в том числе и ракеты. Их также утилизировали или [отправляли] на металлолом — часть отдали, часть порезали. Собственно, судьба этих ракета такова, что они возвращаются в Украину. Это также стало мемом в российских пабликах: "мы вам возвращаем". Это все, что нужно знать о кровожадности россиян, об их "братских" отношениях, и и.д." — заявил Игнат.

Эти ракеты используются с начала масштабной войны. Более 210 ракет такого типа запущены по территории нашей страны, объяснил Игнат.

[ + – ] Юрий Игнат — о запасах ракет у РФ. Смотреть с 6:54

"Ни одна ракета, понятно, не была уничтожена, возможно, они падали сами, не долетая", — уточнил спикер.

Такое вооружение морально устаревшее, функциональное состояние ракет зависит от условий хранения. Были случаи, когда некоторые из таких ракет падали в полях, и, возможно, поэтому они попадали в статистику сбитых ракет.

Сбивать эти ракеты могут западные образцы ПВО, способные уничтожать ракеты, летящие по баллистической траектории.

Украина передала РФ 600 крылатых ракет

На сегодня ракета Х-22 снята с вооружения, однако остается основным вооружением Ту-22М3. Помимо РФ, до начала нулевых эти ракеты оставались и в Украине.

В период 1999—2001 гг. Украина передала РФ восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС, а также порядка 600 крылатых ракет в счет задолженности за газ.

По условиям пресловутого "Будапештского меморандума", который предусматривал затащу суверенитета Украины со стороны Великобритании, США и РФ, официальный Киев передал Москве 176 межконтинентальных баллистических ракет и 4200 тактических ядерных ракет.

К тому же, были утилизированы или переданы РФ 42 стратегических бомбардировщика ТУ-95 и ТУ-160.

До апреля 2006 года были ликвидированы 59 бомбардировщиков Ту-22М (или "Бэкфайров" по классификации НАТО), а также утилизированы 423 ракет Х-22 к ним.

Более того, под давлением западных стран Украине пришлось утилизировать 60 бомбардировщиков ТУ-22М и семь ТУ-142, причем за процессом уничтожения авиатехники наблюдали американские инструкторы.

В довершение всего, Киеву в рамках выполнения условий также пришлось уничтожить 487 крылатых ракет Х-55 и передать РФ еще 581 в счет задолженности за газ.

Напомним, что системы ПВО Patriot могли бы предотвратить трагедию в Днепре. Patriot могут перехватывать целый ряд воздушных целей и разрушать их еще до падения на землю. Однако, по словам подполковника Дарина Гауба, бывшего командующего вертолетным полком, подготовка американских солдат на ЗРК Patriot занимает около года. Украинских же солдат планируют подготовить ускоренными темпами, но при этом стоит учитывать и языковой барьер.

Ранее Фокус разбирался в том, что известно о ракете Х-22, которой ВС РФ ударили по жилому дому в Днепре. Российские войска применили противокорабельную ракету Х-22 по наземной цели. Такая ракета считается высокоскоростной и крайне неточной. На сегодня у Воздушных сил Украины нет средств, которые могли бы ее сбивать.