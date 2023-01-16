Ракетний удар по Дніпру: Україна в 90-х передавала РФ Х-22 для сплати боргу за газ, — ЗСУ (відео)

За словами спікера Повітряних сил України Юрія Ігната, у період 1999-2001 років Україна також розрахувалася за російський газ вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту.

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Україна повертала Росії борги за газ зокрема й ракетами Х-22, одна з яких зруйнувала будинок у Дніпрі 14 січня. Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат на YouTube-каналі "Медіацентр Україна".

Представник ЗСУ оцінив наявний запас ракет у Росії.

Ідеться про сотні ракет. Ракети Х-22 також були й у нас на озброєнні. Ми віддавали росіянам борги за газ: літаки Ту-22 М-3, у тому числі й ракети. Їх також утилізували або [надсилали] на металобрухт — частину віддали, частину порізали… Власне, доля цих ракет така, що вони повертаються в Україну… Це також стало мемом у російських пабліках: "Ми вам повертаємо". Це все, що потрібно знати про кровожерливість росіян, про їхні "братні" стосунки, і т.д." — заявив Ігнат.

Ці ракети використовують із початку масштабної війни. Понад 210 ракет такого типу запущено по території нашої країни, пояснив Ігнат.

[ + – ] Юрій Ігнат — про запаси ракет у РФ. Дивитися з 6:54.

"Жодна ракета, зрозуміло, не була знищена, можливо вони падали самі, не долітаючи", — уточнив спікер.

Таке озброєння морально застаріле, функціональний стан ракет залежить від умов зберігання. Були випадки, коли деякі з таких ракет падали на полях, і, можливо, тому вони потрапляли в статистику збитих ракет.

Збивати ці ракети можуть західні зразки ППО, здатні знищувати ракети, що летять по балістичній траєкторії.

Україна передала РФ 600 крилатих ракет

На сьогодні ракету Х-22 знято з озброєння, проте вона залишається основним озброєнням Ту-22М3. Крім РФ, до початку нульових ці ракети залишалися і в Україні.

У період 1999-2001 рр Україна передала РФ вісім стратегічних бомбардувальників Ту-160, три Ту-95МС, а також близько 600 крилатих ракет за рахунок заборгованості за газ.

За умовами горезвісного "Будапештського меморандуму", який передбачав захист суверенітету України з боку Великобританії, США та РФ, офіційний Київ передав Москві 176 міжконтинентальних балістичних ракет і 4200 тактичних ядерних ракет.

До того ж було утилізовано або передано РФ 42 стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і ТУ-160.

До квітня 2006 року було ліквідовано 59 бомбардувальників Ту-22М (або "Бекфайрів" за класифікацією НАТО), а також утилізовано 423 ракети Х-22 до них.

Клім того, під тиском західних країн Україні довелося утилізувати 60 бомбардувальників ТУ-22М і 7 ТУ-142, причому за процесом знищення авіатехніки спостерігали американські інструктори.

На додачу до всього, Києву в мемах виконання умов також довелося знищити 487 крилатих ракет Х-55 і передати РФ ще 581 за рахунок заборгованості за газ.

Нагадаємо, що системи ППО Patriot могли б запобігти трагедії в Дніпрі. Patriot можуть перехоплювати цілу низку повітряних цілей і руйнувати їх ще до падіння на землю. Однак, за словами підполковника Даріна Гауба, колишнього командувача вертолітного полку, підготовка американських солдатів на ЗРК Patriot займає близько року. Українських солдатів планують підготувати прискореними темпами, але водночас варто враховувати й мовний бар'єр.

Раніше Фокус розбирався в тому, що відомо про ракету Х-22, якою ЗС РФ вдарили по житловому будинку в Дніпрі. Російські війська застосували протикорабельну ракету Х-22 по наземній цілі. Така ракета вважається високошвидкісною та вкрай неточною. На сьогодні Повітряні сили України не мають засобів, які могли б її збивати.