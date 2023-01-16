Гроза авианосцев. Что известно о ракете Х-22, которой ВС РФ ударили по жилому дому в Днепре

Российские войска в очередной раз применили противокорабельную ракету Х-22 против наземной цели. Это высокоскоростной и крайне неточный боеприпас, который Воздушные силы на данный момент не могут сбивать.

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14 января в ходе массированного обстрела Украины, вражеская ракета поразила жилой дом в Днепре. Как позднее сообщили в украинском командовании, удар был нанесен советской ракетой Х-22. Фокус разобрался, что известно о боеприпасе с 900 килограммами взрывчатки.

Х-22 "Буря" — это семейство сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет большой дальности. Разрабатывалась ракета в 1958 году усилиями ОКБ-155-1. Боеприпас является частью арсенала стратегических бомбардировщиков Ту-22М3

[ + – ] Ту22М3 с крылатой ракетой Х-22

Ракета длиной в 11,6 метра, а диаметром 0,94 метра. Ее масса составляет 5780 кг, из которых боевая часть составляет 960 кг, если используется фугасная боевая часть. Скорость Х-22 составляет 3,5 Маха — это около 4200 км/ч. Таких высоких показателей удалось достигнуть за счет маршевого двигателя с жидким ракетным топливом.

За время эксплуатации еще в СССР было создано множество модификаций ракеты, а в РФ на ее основе создали ракету Х-32. Первоначально ракета создавалась для удара против морских целей. В СССР ее называли грозой авианосцев. Для 1970-х годов она была устрашающим оружием против морских целей, однако против наземных целей Х-22 не так эффективна.

Неточная и неэффективная ракета Х-22

900 кг взрывчатого вещества и высочайшая скорость обязывают ракету Х-22 быть точной. Однако советским инженерам не удалось этого сделать. Х-22 имеет устаревшую элементную базу. Чтобы поразить цель на земле летчик бомбардировщика Ту-22М3 должен сперва увидеть при помощи радиолокационной станции на самолете цель, и на радиолокационной головке самонаведения Х-22. После захвата наземного объекта его нужно идентифицировать, а затем уже запускать.

Уже на этой стадии, как пишут Defense Express, могут быть ошибки. Технологическая база 1960-х годов может не позволит захватить нужную цель. Более того, в СССР сразу предполагали, что для уничтожения авианосца потребуется 9 ракет Х-22.

[ + – ] Захват цели РЛС и ракетой, пуск ракеты, запуск двигателя и набор маршевой высоты, снижение и замедление до 2 махов, а затем поражение цели

Из-за примитивного радара и инерциальной навигационной системы на основе гироскопа, круговое отклонения Х-22 составляет 600 метров. Это означает, что если ВС РФ целились в какой-то объект в городской застройке, то ракета может попасть в любую точку в пределах 600 метров. Поэтому доктрина СССР предполагала использование Х-22 с ядерной боеголовкой, чтобы компенсировать неточность мощностью удара.

Сложности добавляет не только низкая точность ракеты, но и ее подготовка к использованию. В ракетном двигателе используют крайне токсичное ракетное топливо, поэтому обслуживающий персонал делает все манипуляции в противогазе и спецкостюме. Вероятно, поэтому место удара в Днепре еще долгое время дымилось.

Возможно ли сбить ракету Х-22?

Дальность пуска ракеты Х-22НА составляет 600 км. Чем дальше цель, тем меньшая точность. Поэтому в РФ пытаются их использовать при максимальном приближении к цели, но не заходя на территорию Украины.

В Командовании Воздушных сил заявили, что у Украины нет средств ПВО, которые бы смогли сбить ракету Х-22. Советский Союз изначально разрабатывал боеприпас для преодоления противовоздушной обороны врага. Отсюда и высочайшая скорость и маршевая высота полета до 22,5 км. Большинство зенитных ракетных комплексов не способны ее сбить.

[ + – ] Х-22 имеет 960 киллограм взрывчатого вещества

"С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна из них не была сбита средствами противовоздушной обороны", — заявил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он также добавил, что все предыдущие заявления о сбитии Х-22 оказались ошибочными.

Сбивать крылатую ракету могут только более современные ЗРК по типу Patriot PAC-3 и SAMP/T. Оба комплекса Украина ожидает получить в ближайшие месяцы. Обучение на американском Patriot уже стартовало.

Резонансные случаи ударов ракетой Х-22:

Напомним, число погибших в результате удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 35. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всех причастных заставят отвечать за ракетный террор.

Также в Одесской ОВА назвали командира, который отдал приказ обстрелять Днепр 14 января.