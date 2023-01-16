Гроза авианосцев. Что известно о ракете Х-22, которой ВС РФ ударили по жилому дому в Днепре
Российские войска в очередной раз применили противокорабельную ракету Х-22 против наземной цели. Это высокоскоростной и крайне неточный боеприпас, который Воздушные силы на данный момент не могут сбивать.
14 января в ходе массированного обстрела Украины, вражеская ракета поразила жилой дом в Днепре. Как позднее сообщили в украинском командовании, удар был нанесен советской ракетой Х-22. Фокус разобрался, что известно о боеприпасе с 900 килограммами взрывчатки.
Х-22 "Буря" — это семейство сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет большой дальности. Разрабатывалась ракета в 1958 году усилиями ОКБ-155-1. Боеприпас является частью арсенала стратегических бомбардировщиков Ту-22М3
Ракета длиной в 11,6 метра, а диаметром 0,94 метра. Ее масса составляет 5780 кг, из которых боевая часть составляет 960 кг, если используется фугасная боевая часть. Скорость Х-22 составляет 3,5 Маха — это около 4200 км/ч. Таких высоких показателей удалось достигнуть за счет маршевого двигателя с жидким ракетным топливом.
За время эксплуатации еще в СССР было создано множество модификаций ракеты, а в РФ на ее основе создали ракету Х-32. Первоначально ракета создавалась для удара против морских целей. В СССР ее называли грозой авианосцев. Для 1970-х годов она была устрашающим оружием против морских целей, однако против наземных целей Х-22 не так эффективна.
Неточная и неэффективная ракета Х-22
900 кг взрывчатого вещества и высочайшая скорость обязывают ракету Х-22 быть точной. Однако советским инженерам не удалось этого сделать. Х-22 имеет устаревшую элементную базу. Чтобы поразить цель на земле летчик бомбардировщика Ту-22М3 должен сперва увидеть при помощи радиолокационной станции на самолете цель, и на радиолокационной головке самонаведения Х-22. После захвата наземного объекта его нужно идентифицировать, а затем уже запускать.
Уже на этой стадии, как пишут Defense Express, могут быть ошибки. Технологическая база 1960-х годов может не позволит захватить нужную цель. Более того, в СССР сразу предполагали, что для уничтожения авианосца потребуется 9 ракет Х-22.
Из-за примитивного радара и инерциальной навигационной системы на основе гироскопа, круговое отклонения Х-22 составляет 600 метров. Это означает, что если ВС РФ целились в какой-то объект в городской застройке, то ракета может попасть в любую точку в пределах 600 метров. Поэтому доктрина СССР предполагала использование Х-22 с ядерной боеголовкой, чтобы компенсировать неточность мощностью удара.
Сложности добавляет не только низкая точность ракеты, но и ее подготовка к использованию. В ракетном двигателе используют крайне токсичное ракетное топливо, поэтому обслуживающий персонал делает все манипуляции в противогазе и спецкостюме. Вероятно, поэтому место удара в Днепре еще долгое время дымилось.
Возможно ли сбить ракету Х-22?
Дальность пуска ракеты Х-22НА составляет 600 км. Чем дальше цель, тем меньшая точность. Поэтому в РФ пытаются их использовать при максимальном приближении к цели, но не заходя на территорию Украины.
В Командовании Воздушных сил заявили, что у Украины нет средств ПВО, которые бы смогли сбить ракету Х-22. Советский Союз изначально разрабатывал боеприпас для преодоления противовоздушной обороны врага. Отсюда и высочайшая скорость и маршевая высота полета до 22,5 км. Большинство зенитных ракетных комплексов не способны ее сбить.
"С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна из них не была сбита средствами противовоздушной обороны", — заявил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
Он также добавил, что все предыдущие заявления о сбитии Х-22 оказались ошибочными.
Сбивать крылатую ракету могут только более современные ЗРК по типу Patriot PAC-3 и SAMP/T. Оба комплекса Украина ожидает получить в ближайшие месяцы. Обучение на американском Patriot уже стартовало.
Резонансные случаи ударов ракетой Х-22:
- 27 июня торговый центр "Амстор" в Кременчуге
- в ночь с 28 на 29 сентября жилая застройка в Днепре
- 14 января удар по девятиэтажке в Днепре
Напомним, число погибших в результате удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 35. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всех причастных заставят отвечать за ракетный террор.
Также в Одесской ОВА назвали командира, который отдал приказ обстрелять Днепр 14 января.