По Днепру был нанесен удар 900-киллограмовой противокорабельной ракетой Х-22, – ВВС Украины

По словам спикера ВВС Юрия Игната, украинскому ПВО сложно перехватывать настолько скоростные ракеты. Для успешного противостояния Х-22 и им подобным нужны современные ЗРК IRIS-T и NASAMS.

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Удар по Днепру российские войска нанесли советской сверхзвуковой ракетой Х-22. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

В ночь с 28 на 29 сентября российские войска нанесли 4 ракетных удара по Днепру. Обстрел производился советскими неточными противокорабельными ракетами Х-22.

"Боевая часть 900 килограммов, к сожалению, очень разрушительная и очень неточная ракета. Как и в этот раз поражен и рынок, и вокзал, частный сектор. Пострадали мирные люди", — сказал Юрий Игнат.

Что известно о ракете Х-22?

Х-22 — это сверхзвуковая советская ракета, которую сложно сбивать имеющимися противовоздушными средствами обороны, поэтому Игнат утверждает, что Украине нужны современные комплексы для перехвата подобных ракет. Украина, вероятно, сможет получить от партнеров ЗРК IRIS-T и NASAMS. Их будут поставлять из Германии и Норвегии.

[ + – ] Ракета Х-22

На вооружение СССР ракета была поставлена в 1971 году. Ее запускают со стратегических ракетоносцев Ту-22. Длина ракеты составляет 11 метров, а дальность ее полета составляет от 140 до 600 км в зависимости от модификации. Х-22 отличается крайне низкой точностью из-за примитивного радара. Только 50% выстрелов попадает в радиусе 600 метров от точки нацеливания. Скорость полета ракеты составляет около 3800 км/ч.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате погибло трое людей, а 5 получили ранение. Днем стало известно, что количество жертв выросло до четырех. Среди завалов были найдены фрагменты тела ребенка.