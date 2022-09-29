По Дніпру було завдано удару 900-кілограмовою протикорабельною ракетою Х-22, – ВПС України

За словами речника ВПС Юрія Ігната, українському ППО складно перехоплювати настільки швидкісні ракети. Для успішного протистояння Х-22 та подібним потрібні сучасні ЗРК IRIS-T та NASAMS.

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Удару по Дніпру російські війська завдали радянською надзвуковою ракетою Х-22. Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

У ніч із 28 на 29 вересня російські війська завдали 4 ракетних ударів по Дніпру. Обстріл проводився радянськими неточними протикорабельними ракетами Х-22.

"Бойова частина 900 кілограмів, на жаль, є дуже руйнівною і дуже неточною ракетою. Як і цього разу уражений і ринок, і вокзал, приватний сектор. Постраждали мирні люди", — сказав Юрій Ігнат.

Що відомо про ракету Х-22?

Х-22 — це надзвукова радянська ракета, яку складно збивати наявними протиповітряними засобами оборони, тому Ігнат стверджує, що Україні потрібні сучасні комплекси для перехоплення таких ракет. Україна, ймовірно, зможе отримати від партнерів ЗРК IRIS-T та NASAMS. Їх постачатимуть з Німеччини та Норвегії.

[ + – ] Ракета Х-22

На озброєння СРСР ракета було поставлено в 1971 році. Її запускають зі стратегічних ракетоносців Ту-22. Довжина ракети складає 11 метрів, а дальність її польоту становить від 140 до 600 км. залежно від модифікації. Х-22 відрізняється вкрай низькою точністю через примітивний радар. Тільки 50% пострілів потрапляє у радіусі 600 метрів від точки націлювання. Швидкість польоту ракети становить приблизно 3 800 км/год.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок цього загинуло троє людей, а 5 отримали поранення. Вдень стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох. Серед завалів було знайдено фрагменти тіла дитини.