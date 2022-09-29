Ще одна дитина: зросла кількість жертв ракетного удару окупантів по Дніпру

На місці трагедії рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї дитини, так, російський обстріл забрав життя чотирьох людей.

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У Дніпрі продовжують розбирати завали на місці ракетного удару, який російські війська завдали по місту вночі, 29 вересня. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, кількість жертв збільшилась.

"Про таке важко повідомляти, — зазначив він. — На місці ракетного удару в Дніпрі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї дитини".

За словами Резніченка, зараз відомо про чотири жертви нічного обстрілу: загинули двоє дорослих, а також восьмирічний хлопчик та дев'ятирічна дівчинка.

Рано-вранці глава ОВА поінформував, що внаслідок ракетного удару також отримали поранення п'ятеро людей, серед яких дванадцятирічна дівчинка. Декілька приватних будинків повністю зруйновані, всього у Дніпрі отримали пошкодження понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових, а також ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

Вдень заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що внаслідок нічних ударів по Дніпровщині отримали поранення 18 людей, четверо загинули.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 29 вересня російські окупанти обстріляли Дніпро та Запоріжжя. За попередніми даними, вони використовували надзвукові ракети. Після вибухів в обох містах спалахнули сильні пожежі.

27 вересня армія РФ атакувала Харків із ЗРК С-300, снаряди летіли з Бєлгородської області. Внаслідок чого в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт, а в місті зникло світло.