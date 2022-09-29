Еще один ребенок: выросло количество жертв ракетного удара оккупантов по Днепру

На месте трагедии спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка,таким образом, российский обстрел унес жизни четырех человек.

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В Днепре продолжают разбирать завалы на месте ракетного удара, который российские войска нанесли по городу ночью 29 сентября. Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, количество жертв увеличилось.

"О таком трудно сообщать, — отметил он. — На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка".

По словам Резниченко, сейчас известно о четверых жертвах ночного обстрела: погибли двое взрослых, а также восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка.

Ранним утром глава ОВА проинформировал, что в результате ракетного удара также получили ранения пять человек, среди которых двенадцатилетняя девочка. Несколько частных домов полностью разрушены, Всего в Днепре получили повреждения более 60 частных домов и несколько многоэтажных, а также рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

Днем заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что в результате ночных ударов по Днепропетровщине получили ранения 18 человек, четверо погибли.

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 сентября российские оккупанты обстреляли Днепр и Запорожье. По предварительным данным они использовали сверхзвуковые ракеты. После взрывов в обоих городах вспыхнули сильные пожары.

27 сентября армия РФ атаковала Харьков из ЗРК С-300, снаряды летели из Белгородской области. В результате чего в одном из районов был поврежден инфраструктурный объект, а в городе пропал свет.