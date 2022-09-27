ВС РФ обстреляли Харьков ракетами из ЗРК С-300: в некоторых районах пропал свет (фото)

После прилета снарядов из Белгородской области в городе нарушена связь с линией вызова экстренной помощи. В Холодногорском районе россияне повредили инфраструктурный объект.

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Российские войска вечером 27 сентяюря выпустили несколько ракет по Харькову, в Холодногорском районе поврежден инфраструктурный объект. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Три прилета по Харькову… В некоторых районах города нет света, информация о пострадавших уточняется", — отметил градоначальник.

Энергетики и коммунальные службы работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома харьковчан, добавил Терехов.

Позже мэр написал еще об одном прилете по Харькову.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов посоветовал житедям города находиться в укрытиях.

"Есть перебои с электроснабжением, нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112", — сообщил он.

Telegram-каналы публикуют видео сильного зарева, после прилета в Харькове начался пожар. В некоторых районах пропадает электричество.

Telegram-канал monitor заметил, что Харьков был под обстрелом ЗРК С-300 из Белгородской области России. СМИ насчитали пять взрывов в городе.

Фокус ранее писал про обстрел Харькова в ночь на 21 сентября. В тот день прилет пришелся на многоэтажки, в одной были сильно повреждены несколько этажей.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что усиление системы противовоздушой обороны в Харькове и области возможно лишь путем покупки новых зенитно-ракетных комплексов. По его словам, речь идет о суме от 500 млн долларов до 2 миллиардов.