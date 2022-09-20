Зеленский рассказал, когда в Харькове и области усилят систему ПВО

Украина, по словам президента, сможет найти несколько миллиардов долларов на закупку комплексов, однако страны Запада не готовы передать уже готовые ЗРК.

Related video

Усилить систему противовоздушой обороны в Харькове и области можно только за счет покупки новых зенитно-ракетных комплексов. Эту информацию в комментарии изданию "Украинская правда" озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, обновление системы ПВО в Харьковской области обойдется стране в большую сумму.

Однако, как заверяет Владимир Зеленский, проблема не в финансировании, а отсутствии готовой продукции. На сегодняшний день специалисты из США, Израиля, Италии, Германии и Франции производят хорошие зенитно-ракетные комплексы средней дальности, и Украина может найти средства на их покупку.

"Это большие деньги: от 500 млн долларов до двух миллиардов. Те комплексы, которые нам сейчас должны поступить, — это комплексы малого радиуса действия. Это NASAMS, о которых мы договорились с Соединенными Штатами, и с Шольцем мы договорились об IRIS. Они бы нам сейчас очень помогли, мы их ждем", — продолжил глава государства в общении с журналистами.

Зеленский напомнил, что западные союзники готовы оказать Украине помощь в сфере поставок зенитно-ракетных комплексов. Однако, свои готовые системы передавать не планируют, из-за чего Киеву остается ждать производства новых систем ПВО.

"Поэтому ждем. Израильтяне могли бы помочь нам. Но с ними сложнее", — резюмировал Зеленский, отвечая на вопрос об усилении системы ПВО в Харькове и области.

Напомним, в конце августа США и Украина подписали контракт о передаче украинским Вооруженным силам зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Отправка ЗРК для укрепления системы ПВО будет осуществлена в 2024 году, а сумма договора составляет более $180 млн.

Также сообщалось, что Украина ведет переговоры с пятью странами о поставках зенитно-ракетных комплексов, которые необходимы для укрепления систем ПВО.