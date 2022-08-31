Контракт на $182 миллионов: США передадут Украине две системы NASAMS

Как заявил официальный представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер, Украине нужны ракетные системы NASAMS для формирования устойчивой защиты страны в будущем.

Соединенные Штаты Америки подписали с Украиной контракт на 182 миллиона долларов. Согласно ему ВСУ получат от США два зенитно-ракетных комплекса NASAMS в 2024 году, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер.

По его словам, Украине нужны эти передвижные зенитно-ракетные комплексы для формирования устойчивой защиты страны в будущем.

Что такое NASAMS?

NASAMS — это передвижные зенитно-ракетные комплексы средней дальности. Сейчас системы есть на вооружении в Австралии, Чили, Финляндии, Индонезии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Испании. Дальность огня из комплекса NASAMS — от 2,5 км до 40 км.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время представят дополнительную военную помощь на нужды Вооруженных сил Украины. Эту информацию озвучил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. Объявить о новой военной помощи должен президент США Джо Байден в ближайшее время.

Напомним, на День Независимости Украины президент США Джо Байден сообщил о выделении Киеву новой военной помощи в размере почти $3 млрд. По словам лидера Белого дома, украинские Вооруженные силы на выделенные средства смогут купить системы ПВО, артиллерийские системы, беспилотники, радары и боеприпасы.