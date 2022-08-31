США в ближайшее время объявят о новой военной помощи Украине, — Белый дом

Вашингтон, по словам представителя администрации Джона Кирби, уже выделили более $13 млрд на поддержку украинской армии и продолжит это делать в будущем.

Соединенные Штаты в ближайшее время представят дополнительную военную помощь на нужды Вооруженных сил Украины. Эту информацию озвучил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Нюансов новой военной помощик чиновник не предоставил, однако добавил, что соответствующее объявление сделает администрация президента США Джо Байдена.

Отдельно представитель Белого дома напомнил, какую уже сумму Соединенные Штаты потратили на оборонную поддержку Киева.

"Мы выделили более 13 миллиардов долларов помощи на обеспечение безопасности украинских вооруженных сил, и мы будем продолжать это делать. И в ближайшие дни будет объявлено о будущей помощи в сфере безопасности", — заявил Джон Кирби, анонсируя дополнительную военную помощь для Украины.

Напомним, на День Независимости Украины президент США Джо Байден сообщил о выделении Киеву новой военной помощи в размере почти $3 млрд. По словам лидера Белого дома, украинские Вооруженные силы на выделенные средства смогут купить системы ПВО, артиллерийские системы, беспилотники, радары и боеприпасы.

В Офисе президента, комментируя новую военную помощь от США, сообщили, что поставки вооружения смогут изменить ход полномасштабной войны против России.

После начала контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении телеканал CNN сообщил о том, что США в течение нескольких месяцев специально снабжали Украину вооружением, которое необходимо для проведения наступательных действий.