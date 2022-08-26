ВСУ будут наступать: новая военная помощь США изменит ход войны с Россией, — Подоляк
По мнению советника главы ОП, Германии, Франции и Италии надо поучиться у США быстроте отправки вооружений Украине. Военное превосходство даст Киеву шанс противостоять попыткам Владимира Путина навязать мирные переговоры на условиях Москвы.
Военная помощь США на 3 миллиарда долларов способна изменить ход полномасштабной войны в Украине. Такое мнение высказал в интервью американскому изданию The Hill советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Это означает, что мы будем эффективно контратаковать, перейдем в контрнаступление. Мы можем победить врага с новым оборудованием и оружием", — заявил он.
Германии, Франции и Италии, по его словам, стоит поучиться у США оперативности принятия решений. Эти страны слишком медленно реагируют на просьбы Украины об отправке необходимой военной помощи ВСУ.
Мирные переговоры с РФ — смерть для Украины
Сохранение превосходства на поле боя и защита от нападения России позволит Киеву противостоять попыткам президента РФ Владимира Путина навязать переговоры, которые Подоляк назвал смертным приговором для Украины.
"Президент (Украины Владимир) Зеленский однозначно против переговоров, украинское общество тоже непреклонно, ведь мы полностью осознаем риски", — сказал советник.
Россия, по мнению Подоляка, непременно воспользуется паузой в боевых действиях для перегруппировки войск и начала более серьезного наступления на Украину. Без переговоров Путин может сосредоточиться на войне на истощение, чтобы уменьшить международную поддержку Украины, подчеркнул он.
"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, действиями и усиливать усталость от войны. Россия способна создавать кризисы, например миграционный у границ с Европой. Москва может подумать об атаках на инфраструктурные объекты в Европе, чтобы прийти к какой-то переговорной позиции и отстаивать свою выгоду", — заметил советник главы ОП.
Напомним, что Зеленский 25 августа говорил с Байденом о победе над Россией, оба главы государства признали слабость противника.
Внеплановый пакет военной помощи от США оценивается в 3 млрд долларов. В него войдут 6 комплексов NASAMS, снаряды для артиллерии и беспилотники.
Левое крыло немецких социалистов, от которого стал канцлером Германии Олаф Шольц, высказалось за приостановку отправки оружия в Украину и возобновление мирных переговоров с РФ. Политики уверены в дальнейшей эскалации войны, если не приостановить пакеты военной помощи Украине