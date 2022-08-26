ВСУ будут наступать: новая военная помощь США изменит ход войны с Россией, — Подоляк

По мнению советника главы ОП, Германии, Франции ​​и Италии надо поучиться у США быстроте отправки вооружений Украине. Военное превосходство даст Киеву шанс противостоять попыткам Владимира Путина навязать мирные переговоры на условиях Москвы.

Военная помощь США на 3 миллиарда долларов способна изменить ход полномасштабной войны в Украине. Такое мнение высказал в интервью американскому изданию The Hill советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это означает, что мы будем эффективно контратаковать, перейдем в контрнаступление. Мы можем победить врага с новым оборудованием и оружием", — заявил он.

Германии, Франции ​​и Италии, по его словам, стоит поучиться у США оперативности принятия решений. Эти страны слишком медленно реагируют на просьбы Украины об отправке необходимой военной помощи ВСУ.

Мирные переговоры с РФ — смерть для Украины

Сохранение превосходства на поле боя и защита от нападения России позволит Киеву противостоять попыткам президента РФ Владимира Путина навязать переговоры, которые Подоляк назвал смертным приговором для Украины.

[ + – ] Переговоры Украины и РФ не проводятся

"Президент (Украины Владимир) Зеленский однозначно против переговоров, украинское общество тоже непреклонно, ведь мы полностью осознаем риски", — сказал советник.

Россия, по мнению Подоляка, непременно воспользуется паузой в боевых действиях для перегруппировки войск и начала более серьезного наступления на Украину. Без переговоров Путин может сосредоточиться на войне на истощение, чтобы уменьшить международную поддержку Украины, подчеркнул он.

"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, действиями и усиливать усталость от войны. Россия способна создавать кризисы, например миграционный у границ с Европой. Москва может подумать об атаках на инфраструктурные объекты в Европе, чтобы прийти к какой-то переговорной позиции и отстаивать свою выгоду", — заметил советник главы ОП.

Напомним, что Зеленский 25 августа говорил с Байденом о победе над Россией, оба главы государства признали слабость противника.

Внеплановый пакет военной помощи от США оценивается в 3 млрд долларов. В него войдут 6 комплексов NASAMS, снаряды для артиллерии и беспилотники.

Левое крыло немецких социалистов, от которого стал канцлером Германии Олаф Шольц, высказалось за приостановку отправки оружия в Украину и возобновление мирных переговоров с РФ. Политики уверены в дальнейшей эскалации войны, если не приостановить пакеты военной помощи Украине