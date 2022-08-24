СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи США для Украины

Украинские военные получат новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS, боеприпасы и беспилотники.

В среду, 24 августа, в честь Дня Независимости Украины США выделили помощь нашей стране в размере 2,98 млн долларов. Эти деньги потратят на оружие и дроны, сообщил журналист Politico Алекс Ворд на своей странице в Twitter.

Что получит Украина?

Украинские военные получат:

шесть зенитно-ракетных комплексов NASAMS и боеприпасы к ним;

245 000 снарядов для 155-мм артиллерийских боеприпасов;

65 000 снарядов для 120-мм минометных боеприпасов;

24 противоартиллерийских радаров;

Беспилотные летательные аппараты Puma и вспомогательное оборудование для систем БПЛА Scan Eagle;

Системы противодействия беспилотным летательным аппаратам VAMPIRE;

ракетные системы с лазерным наведением;

обучение военных, тактическое обслуживание оружия.

"Подарок" от Байдена

Президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал передачу Украине крупнейшего пакета военной помощи на 2,98 млн долларов.

От имени всех американцев Джо Байден поздравил Украину с Днем независимости Украины. Президент анонсировал передачу оружия и вооружения на сумму около 2,98 млрд долларов.

"Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, БПЛА и радары, чтобы она могла и дальше защищать себя в долгосрочной перспективе", — говорится в официальном сообщении.

Президент отметил, что украинцы вдохновили весь мир необычайным мужеством и преданностью свободе. День независимости — это подтверждение того, что Украина остается и будет оставаться независимым и суверенным государством. Соединенные Штаты стоят вместе с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма самодержавия не сравнится с пламенем свободы, которое освещает души всех свободных людей.

Общая сумма военной помощи для Украины составляет около 13 млрд долларов.

Напомним, что Германия и Канада согласовали предоставление Украине нового пакета военной помощи, в которую войдут системы противовоздушной обороны и другое вооружение.