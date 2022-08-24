Байден анонсировал крупнейший пакет военной помощи для Украины на $3 млрд: что получат ВСУ

Украинская армия сможет купить системы ПВО, артиллерийские системы, беспилотники, радары и боеприпасы.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал передачу Украине крупнейшего пакета военной помощи на 2,98 млн долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого Дома.

От имени всех американцев Джо Байден поздравил Украину с Днем независимости Украины. Президент анонсировал передачу оружия и вооружения на сумму около 2,98 млрд долларов.

"Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, БПЛА и радары, чтобы она могла и дальше защищать себя в долгосрочной перспективе", — говорится в официальном сообщении.

Президент отметил, что украинцы вдохновили весь мир необычайным мужеством и преданностью свободе. День независимости — это подтверждение того, что Украина остается и будет оставаться независимым и суверенным государством. Соединенные Штаты стоят вместе с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма самодержавия не сравнится с пламенем свободы, которое освещает души всех свободных людей.

Общая сумма военной помощи для Украины составляет около 13 млрд долларов.

Напомним, информация в СМИ о помощи Украине в День независимости стало известно 23 августа. Предыдущий пакет помощи для ВСУ был анонсирован 19 августа. В него входят ракеты, гаубицы, боеприпасы и противотанковые комплексы.