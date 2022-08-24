Байден анонсував найбільший пакет військової допомоги для України на $3 млрд: що отримають ЗСУ

Українська армія зможе купити системи ППО, артилерійські системи, безпілотники, радари та боєприпаси.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги на 2,98 млн доларів. Про це повідомляється у пресрелізі Білого Дому.

Від імені всіх американців Джо Байден привітав Україну із Днем Незалежності України. Президент анонсував передачу зброї та озброєння на суму близько 2,98 млрд доларів.

"Це дозволить Україні придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, БПЛА та радари, щоб вона могла й надалі захищати себе у довгостроковій перспективі", — йдеться в офіційному повідомленні.

Президент зазначив, що українці надихнули весь світ надзвичайною мужністю та відданістю свободі. День Незалежності — це підтвердження того, що Україна залишається і залишатиметься незалежною та суверенною державою. Сполучені Штати стоять разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява самодержавства не зрівняється з полум'ям свободи, яке висвітлює душі всіх вільних людей.

Загальна сума військової допомоги для України становить близько 13 млрд доларів.

Нагадаємо, інформація у ЗМІ про допомогу Україні у День Незалежності стало відомо 23 серпня. Попередній пакет допомоги для ЗСУ анонсований 19 серпня. До нього входять ракети, гаубиці, боєприпаси та протитанкові комплекси.