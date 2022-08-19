Ракеты, беспилотники и Javelin: Пентагон анонсировал новый пакет помощи для ВСУ
В Минобороны США заявили, что они изучают вопрос передачи новых видов вооружения для перелома ситуации на юге и востоке Украины.
Министерство обороны США анонсировало поставки нового вооружения Украине, в который входят боеприпасы, 15 беспилотник Sky Eagle и многого другого. Об этом сообщает Reuters.
Новый пакет военной помощи включает в себя вооружения на 775 млн долларов. В него войдут:
- противолокационные ракеты HARM 88
- ракеты для РСЗО HIMARS
- 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч боеприпасов
- 15 беспилотников Scan Eagle
- 40 защищенных машин класса MRAP
- ПТРК TOW
- 1000 ПТРК Javelin
- 2000 бронебойных снарядов
Также было заявлено, что в США изучают возможность поставок Киеву новых видов вооружений, что Украина могла переломить ситуацию на поле боя на юге и на востоке страны. В Пентагоне заявили, что ПВО NASAMS будет передано украинской стороне в течении двух-трех месяцев.
Общая сумма военной помощи Украине от Штатов составляет 10,6 млрд долларов.
Американский журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин отмечает, что речь о боеприпасах к HIMARS, которые "действительно поменяли динамику на поле боя".
Напомним, 9 августа Пентагон подтвердил передачу Украине ракет AGM-88 HARM. Они совместимы с украинскими истребителями.
Ранее о новой партии военной помощи заявили в Эстонии, ВСУ получит летальное оружие и полевой госпиталь.