Резников подтвердил получение военной помощи от Эстонии: что туда войдет

Кроме полевого госпиталя и помощи в обучении бойцов ВСУ Киев получил летальное вооружение, заявил министр обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил передачу Эстонией пакета военной помощи, в которую войдет как летальное оружие, так и материалы для строительства полевого госпиталя. Об этом украинский чиновник заявил в своем Twitter в пятницу, 19 августа.

"Калевипоэг (в эстонской мифологии — богатырь-великан, борец с иноземными врагами — ред.) вступает в бой! Еще больше военной помощи от наших эстонских друзей для украинской армии", — прокомментировал будущие поставки Резников.

По словам главы Минобороны Украины, в новый пакет эстонской военной помощи войдет такое вооружение, как минометы и противотанковое оружие.

Помимо этого, в твите Резникова говорится, что эстонские партнеры Украины в сотрудничестве с Германией предоставят полевой госпиталь. Также Резников сообщил, что эстонское правительство согласилось отправить своих военнослужащих помогать украинским солдатам проходить обучение по британской программе.

Украинский министр поблагодарил Министерство обороны Эстонии и главу ведомства Ханно Певкура за помощь.

Напомним, о том, что эстонское правительство согласилось выделить Украине новый пакет военной помощи вчера сообщали СМИ со ссылкой на Минобороны Эстонии. Глава ведомства Певкур отметил, что Украина борется за общие европейские ценности, и если у государства все еще есть оружие для отправки Киеву, то оно должно это сделать.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь рассказал, что его страна продаст Украине истребители МиГ-29 несмотря на сопротивление внутри страны.