Словакия продаст Украине истребители МиГ-29 несмотря на сопротивление внутри страны

Глава Минобороны Ярослав Надь заявил, что несмотря на все попытки российской пропаганды остановить поставки оружия, Словакия не отступит от своих планов.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия продаст Украине истребители МиГ-29 несмотря на высокий уровень поддержки РФ в стране. Об этом сообщает Euronews,

В Словакии аналитический центр GLOBSEC провел исследование, которое показало, что только половина населения поддерживает продажу истребителей. Другое исследование показало, что 37% видят в Москве одного из самых важных стратегических партнеров. Вместе с тем 62% считают, что РФ — угроза.

Российская пропаганда, по словам Ярослава Надя, делает все, чтобы поменять отношение населения к поставкам оружия Украине. Несмотря на все попытки, Словакия будет и дальше помогать Украине.

"Нам нужно помочь украинцам — они этого заслуживают, мы очень хорошо понимаем, что означает оккупация", — подчеркнул министр обороны.

Поэтому осенью Словакия продаст Украине свои советские истребители за 300 млн евро. Условием для продажи самолетов ВСУ была помощь со стороны Польши и Чехии в контроле воздушного пространства страны до тех пор, пока они не получат американские F-16, которые были заказаны ранее.

Напомним, 13 августа Словакия заявляла, что передаст ВСУ истребители МиГ-29. Количество он их не раскрыл, но сказал, что они в купе стоят сотни миллионов евро.

В начале июля Словакия подтвердила, что готова передать Украине истребители и советские танки. Передача Украине МиГ-29 станет возможной благодаря готовности Чехии защищать воздушное пространство Словакии.