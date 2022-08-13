Cловакия готовится бесплатно передать Украине истребители МиГ-29, — Минобороны
Словаки смогут передать советские самолеты, если получат новые от НАТО или деньги на их покупку от ЕС.
В сентябре правительство Словакии планирует передать Украине свои самолеты-истребители МиГ-29. Об этом 13 августа заявил министр обороны страны Ярослав Надь, передает телеканал RTVS.
По его словам, в следующем месяце Словакия перестанет использовать МиГ-29 и сможет передать их украинцам. За это словаки получат новые самолеты от НАТО или деньги на их покупку от Европейского союза.
Ярослав Надь не раскрыл количество истребителей, которые собираются отправить в Украину, но намекнул, что их стоимость составляет сотни миллионов евро. Сейчас Словакия готовится снять с вооружения 11 МиГ-29.
"Словакия передаст истребители Украине! Маленькая, но такая сильная страна. Мы никогда не забудем ту помощь, которую нам оказывают словаки", — прокомментировал в Telegram народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
МиГ-29 — это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения, который был основной боевой машиной на вооружении стран Варшавского договора и СССР в 80-х годах прошлого века. До сих пор их используют многие страны мира, включая Украину. При помощи управляемых ракет и бортовой авиационной пушки калибра 30 мм МиГ-29 может уничтожать разные цели как в небе, так и на земле, даже в сложных метеорологических условиях.
Основные характеристики МиГ-29
- Длина: 17,32 м
- Размах крыла: 11,36 м
- Масса пустого: 10900 кг
- Максимальная взлетная масса: 18480 кг
- Максимальная тяга: 2 × 5040 кгс
- Максимальная скорость: 1500 км/ч (М=1,26) у земли и 2450 км/ч (М=2,3) на высоте;
- Крейсерская скорость: 850 км/ч (М=0,8)
- Максимальная высота: 18 км
- Дальность полета с полным баком: 1430 км
- Продолжительность полета: 2,5 ч
В июле Ярослав Надь заявил, что Словакия недостаточно велика, чтобы просто подарить Украине самолеты в одностороннем порядке. Он попросил иностранных союзников помочь с заменой или истребителей или деньгами на покупку новой техники.
Недавно Россия признала Словакию еще одной недружественной страной. Российский премьер-министр Михали Министр подписал распоряжение о расширении списка, который также пополнили Греция, Дания, Словения и Хорватия.