Словаки смогут передать советские самолеты, если получат новые от НАТО или деньги на их покупку от ЕС.

В сентябре правительство Словакии планирует передать Украине свои самолеты-истребители МиГ-29. Об этом 13 августа заявил министр обороны страны Ярослав Надь, передает телеканал RTVS.

По его словам, в следующем месяце Словакия перестанет использовать МиГ-29 и сможет передать их украинцам. За это словаки получат новые самолеты от НАТО или деньги на их покупку от Европейского союза.

Ярослав Надь не раскрыл количество истребителей, которые собираются отправить в Украину, но намекнул, что их стоимость составляет сотни миллионов евро. Сейчас Словакия готовится снять с вооружения 11 МиГ-29.

"Словакия передаст истребители Украине! Маленькая, но такая сильная страна. Мы никогда не забудем ту помощь, которую нам оказывают словаки", — прокомментировал в Telegram народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

МиГ-29 — это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения, который был основной боевой машиной на вооружении стран Варшавского договора и СССР в 80-х годах прошлого века. До сих пор их используют многие страны мира, включая Украину. При помощи управляемых ракет и бортовой авиационной пушки калибра 30 мм МиГ-29 может уничтожать разные цели как в небе, так и на земле, даже в сложных метеорологических условиях.

Основные характеристики МиГ-29

Длина: 17,32 м

Размах крыла: 11,36 м

Масса пустого: 10900 кг

Максимальная взлетная масса: 18480 кг

Максимальная тяга: 2 × 5040 кгс

Максимальная скорость: 1500 км/ч (М=1,26) у земли и 2450 км/ч (М=2,3) на высоте;

Крейсерская скорость: 850 км/ч (М=0,8)

Максимальная высота: 18 км

Дальность полета с полным баком: 1430 км

Продолжительность полета: 2,5 ч

В июле Ярослав Надь заявил, что Словакия недостаточно велика, чтобы просто подарить Украине самолеты в одностороннем порядке. Он попросил иностранных союзников помочь с заменой или истребителей или деньгами на покупку новой техники.

Недавно Россия признала Словакию еще одной недружественной страной. Российский премьер-министр Михали Министр подписал распоряжение о расширении списка, который также пополнили Греция, Дания, Словения и Хорватия.