Больше не друзья: Россия расширила список недружественных стран

Помимо Украины, США, и других стран запада, в перечне теперь будет Греция, Словакия, Словения и другие государства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в перечень недружественных стран ряд новых стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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В список недружественных стран добавили:

Грецию

Данию

Словакию

Словению

Хорватию

Это означает, что теперь в этих странах дипломатические миссии и их консульские учреждения будут иметь ограниченные возможности для найма физических лиц. В Греции такой лимит составит 34 человека, в Дании — 20, Словении — 16. При этом Словения и Хорватия вообще не будут иметь права найма людей в свои дипломатические миссии и консульские учреждения.

Отмечается, что список недружественных стран не полный и может расширяться. В него попадают страны и территории, которые совершают недружественные действия в отношении РФ. В перечне стран уже были США, Украина, почти все страны Евросоюза, Австралия, Канада, Япония Великобритания и ряд других.

Напомним, 17 июня сопрос "Левада-Центр" показал самые недружественные страны для РФ. В лидерах Украина, США и Германия.

Ранее РФ вышла из мирного диалога с Японией о возвращении Курильских островов, а также отменила безвиз для японцев в ответ на санкции.